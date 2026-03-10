Las manchas oscuras que han aparecido recientemente en el busto dedicado a Clara Campoamor en la plaza de Guardia de Corps, en Madrid, no han sido provocadas por un acto vandálico. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid después de que los técnicos municipales revisaran el estado de la escultura y comprobaran el origen real de las marcas.

La polémica surgió después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, denunciara públicamente que el monumento había sido vandalizado. Sin embargo, tras la inspección realizada por los especialistas del servicio de conservación preventiva del Área de Cultura, Turismo y Deporte, el Consistorio ha concluido que las manchas corresponden a excrementos de aves acumulados sobre la superficie de bronce.

Así está el busto de Clara Campoamor, vandalizado con pintura. No es solo un ataque al patrimonio: es un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres y por nuestra democracia. Que ocurra a las puertas del #8M es un recordatorio de que nada de lo conseguido… pic.twitter.com/zTAJ8ZsKeB — Reyes Maroto (@MarotoReyes) March 7, 2026

Las fuentes municipales consultadas por Europa Press han explicado que los técnicos ya han llevado a cabo una primera limpieza del busto para retirar parte de los restos detectados y comprobar el estado del material.

Según han detallado desde el Ayuntamiento, lo que inicialmente parecía un líquido oscuro similar a pintura en realidad es el resultado del deterioro provocado por restos orgánicos de aves sobre la pátina del bronce.

Este tipo de afección es relativamente frecuente en esculturas situadas en espacios abiertos. Los especialistas en conservación explican que estos residuos orgánicos pueden afectar a la capa superficial del material, especialmente cuando permanecen durante un tiempo prolongado sin ser retirados. No obstante, en la mayoría de los casos se trata de un problema reversible que puede solucionarse mediante trabajos de limpieza y mantenimiento adecuados.

La historia del busto

El busto de Clara Campoamor forma parte del patrimonio escultórico de la capital y fue inaugurado el 8 de marzo de 2006. La fecha elegida coincidía con la conmemoración del 75 aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España.

El acto fue presidido por el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como homenaje a una de las figuras más relevantes en la defensa de los derechos de las mujeres en el país.

La escultura se instaló en la plaza de Guardia de Corps como reconocimiento a la labor política y social de Clara Campoamor, cuyo trabajo parlamentario fue determinante para que las mujeres pudieran votar por primera vez en España.

No es la primera vez que este monumento se convierte en noticia. En la madrugada del 28 de julio de 2016, el busto original fue sustraído, dejando únicamente el pedestal en su emplazamiento. Tras el robo, el Ayuntamiento decidió reponer la pieza desaparecida y encargó la nueva escultura al mismo autor que había realizado la obra original en 2006, el escultor vasco Lucas Alcalde.