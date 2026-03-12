Sánchez vuelve a usar Madrid como plató de televisión y visita Fuenlabrada "a escondidas" entre gritos de "sinvergüenza"

Nueva jornada de propaganda y maquillaje en la agenda de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo se fue hasta Fuenlabrada con el objetivo de seguir alimentando sus redes sociales. En una visita que no figuraba en la agenda oficial de Moncloa, Sánchez se desplazó a la localidad madrileña para grabar un vídeo junto al mural Niños perdidos, recientemente premiado como una de las mejores obras de arte urbano del mundo. Pese al secretismo de la convocatoria, varios vecinos que se percataron de la presencia del líder socialista no dudaron en dedicarle sonoros gritos de "sinvergüenza", rompiendo el clima de complacencia que el presidente buscaba junto al alcalde de la ciudad, el también socialista Javier Ayala. El momento fue recogido en la cuenta de X del PP de la Comunidad de Madrid.

Sánchez hoy va de incógnito a Fuenlabrada.

Sin avisar a nadie y sin ponerlo en previsiones. Cortando calles y movilizando afiliados para grabarse un Tik Tok y luego decir que era gente que pasaba por allí. No es un presidente, es un trampantojo.https://t.co/xUr9KACCO4 pic.twitter.com/EvhS2RKlLj — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 11, 2026

El "método Coslada": vídeos precocinados

Esta maniobra no es nueva. Sánchez reincide en la estrategia que ya utilizó en 2023 con jubilados en Coslada o con jóvenes en Parla: convertir los municipios del sur de Madrid en platós de televisión improvisados. En esta ocasión, el pretexto ha sido la obra del artista Murfin, pero el trasfondo sigue siendo el mismo: una operación de marketing personal diseñada para esquivar el malestar de la calle.

Críticas por la falta de respeto al 11-M

Desde el Partido Popular de Fuenlabrada la reacción ha sido inmediata y contundente. Los populares han denunciado que Sánchez ha venido "a hacerse contenido" en lugar de a rendir cuentas ante los ciudadanos. Especialmente dolorosa ha sido la elección de la fecha.

🔴 LO DIJIMOS: AYALA ES SÁNCHEZ, #Fuenlabrada. 👉 Que el alcalde participe de una campaña de blanqueamiento de la imagen de Sánchez el #11marzo es un insulto a las víctimas del terrorismo. Todo por un TikTok. https://t.co/IMYK4cXmXh — PP de Fuenlabrada🇪🇸 (@popularesfuenla) March 11, 2026

Amplio despliegue de medios para blindar el TikTok del presidente

La visita no solo ha indignado por las formas, sino también por el fondo. El amplio dispositivo de seguridad desplegado para blindar al presidente provocó cortes de calles y restricciones de acceso que afectaron directamente a comerciantes y conductores de la zona. Para el PP local, esto es un ejemplo más de cómo Sánchez utiliza las instituciones para su "impacto en redes sociales", mientras los vecinos pagan las consecuencias de una puesta en escena que, lejos de traer inversiones o compromisos reales para Fuenlabrada, solo buscaba el plano perfecto para la próxima publicación del presidente. Desde el equipo municipal aseguran que los populares solo consiguen hacer el "ridículo". Así lo hizo constar la primera teniente de alcalde de Fuenlabrada, Mónica Sebastián, en X.

Sabemos que al PP le molesta que Fuenlabrada brille y que la ciudad tenga el tercer mejor mural del mundo les escuece. Pero que se dediquen a criticar las medidas de seguridad que establecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la visita de un Presidente del Gobierno… — Mónica Sebastián 🌹❤️ (@Moni_SebastianP) March 11, 2026

Fuentes municipales encuadran también la visita dentro de la normalidad institucional y el apoyo a la cultura y al reconocimiento internacional que ha obtenido el patrimonio artístico de Fuenlabrada.