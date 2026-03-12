Menú

Madrid

Madrid

Sánchez vuelve a usar Madrid como plató de televisión y visita Fuenlabrada "a escondidas" entre gritos de "sinvergüenza"

El PP denuncia el despliegue de seguridad para mayor gloria de un TikTok mientras los vecinos sufrían cortes de tráfico.

Jesús Sánchez
El PP denuncia el despliegue de seguridad para mayor gloria de un TikTok mientras los vecinos sufrían cortes de tráfico.
Pedro Sánchez, en Fuenlabrada. | Europa Press

Nueva jornada de propaganda y maquillaje en la agenda de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo se fue hasta Fuenlabrada con el objetivo de seguir alimentando sus redes sociales. En una visita que no figuraba en la agenda oficial de Moncloa, Sánchez se desplazó a la localidad madrileña para grabar un vídeo junto al mural Niños perdidos, recientemente premiado como una de las mejores obras de arte urbano del mundo. Pese al secretismo de la convocatoria, varios vecinos que se percataron de la presencia del líder socialista no dudaron en dedicarle sonoros gritos de "sinvergüenza", rompiendo el clima de complacencia que el presidente buscaba junto al alcalde de la ciudad, el también socialista Javier Ayala. El momento fue recogido en la cuenta de X del PP de la Comunidad de Madrid.

El "método Coslada": vídeos precocinados

Esta maniobra no es nueva. Sánchez reincide en la estrategia que ya utilizó en 2023 con jubilados en Coslada o con jóvenes en Parla: convertir los municipios del sur de Madrid en platós de televisión improvisados. En esta ocasión, el pretexto ha sido la obra del artista Murfin, pero el trasfondo sigue siendo el mismo: una operación de marketing personal diseñada para esquivar el malestar de la calle.

Críticas por la falta de respeto al 11-M

Desde el Partido Popular de Fuenlabrada la reacción ha sido inmediata y contundente. Los populares han denunciado que Sánchez ha venido "a hacerse contenido" en lugar de a rendir cuentas ante los ciudadanos. Especialmente dolorosa ha sido la elección de la fecha.

Amplio despliegue de medios para blindar el TikTok del presidente

La visita no solo ha indignado por las formas, sino también por el fondo. El amplio dispositivo de seguridad desplegado para blindar al presidente provocó cortes de calles y restricciones de acceso que afectaron directamente a comerciantes y conductores de la zona. Para el PP local, esto es un ejemplo más de cómo Sánchez utiliza las instituciones para su "impacto en redes sociales", mientras los vecinos pagan las consecuencias de una puesta en escena que, lejos de traer inversiones o compromisos reales para Fuenlabrada, solo buscaba el plano perfecto para la próxima publicación del presidente. Desde el equipo municipal aseguran que los populares solo consiguen hacer el "ridículo". Así lo hizo constar la primera teniente de alcalde de Fuenlabrada, Mónica Sebastián, en X.

Fuentes municipales encuadran también la visita dentro de la normalidad institucional y el apoyo a la cultura y al reconocimiento internacional que ha obtenido el patrimonio artístico de Fuenlabrada.

Temas

En España

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida