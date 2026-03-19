Ayuso y el batacazo electoral de la izquierda: del "inútil de López" a los "memos herederos de los duques de Galapagar"

El de este jueves fue el primer pleno en la Asamblea tras las elecciones de Castilla y León, donde el PP ganó dos escaños, subió de forma considerable en votos – la primera vez que en este ciclo electoral no pierde papeletas- y agrandó la ventaja con respecto al PSOE y Vox. Los socialistas lograron contener la sangría experimentada en Extremadura y Aragón y los de Santiago Abascal vieron cómo su crecimiento descontrolado echaba el freno.

Pero para freno el colapso que experimentaron los partidos a la izquierda del PSOE. Podemos-Alianza Verde e IU-Sumar-Equo fueron borrados del mapa político quedando fuera del Parlamento. La formación morada perdió el escaño que mantenía en la pasada legislatura.

La presidenta quiso hacer su análisis electoral en lo que concierne a la ultra izquierda y, a una indignada Manuela Bergerot por que los populares la señalaran como sumisa por colocarse el velo en un acto en Lavapiés, le espetó: "Por una pajarita, por un esmoquin, por el maquillaje, por unas tenacillas, una casa de 443 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez".

Valentía y libertad frente a sumisión. No es Bagdad ni Bangladesh. Es Lavapiés. Ahí, sumisa. Como les gusta a ellos. Todo muy feminista. Diferencias. https://t.co/yKzTPV3EkE pic.twitter.com/RsaP5eBQUt — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 15, 2026

Se refería Isabel Díaz Ayuso al polémico viaje de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y hasta ahora cabeza visible de Sumar a Hollywood en plena noche electoral. "¡El Oscar es para Podemos, Sumar y Jamás Madrid! ¡Las mejores! Toda la vida la izquierda auténtica, la de las gentes de las calles, nosotros somos los del pueblo" y al final "el poder del caviar les ha vencido, señorías. Estados Unidos, Vaticano, Festival de Cine de Cannes, Punta del Este, cuando se iba a ver al expresidente Mújica…", resumió algunas de las visitas de Yolanda Díaz. "Todo por el pueblo", añadió irónica.

Según expuso, Pedro Sánchez vio venir desde el primer día a los "herederos del duque de Galapagar". "Los olió a kilómetros y dijo ‘son muy memos’ y lo que hizo fue colocarlos en empresas, en instituciones", les dio cuatro carteras "para tarparlos mientras multiplicaba los ministerios para que no existieran y ahora les ha comido la tostada". Así, Ayuso, parafraseando a Churchill, dijo a Más Madrid: "Ustedes se dejaron llevar por la moqueta y ahora no tendrán ni moqueta ni votos". "Tienen más tropa en las tertulias y en las empresas que votantes; tienen más cargos y cargas que escaños".

Ahora bien, la presidenta cree que precisamente porque la extrema izquierda "se está hundiendo", también en la Comunidad de Madrid, hará "todo el daño que pueda" y tendrá que "volver al origen: a la revolución sin moqueta".

El poder del caviar ha podido con los herederos de los duques de Galapagar. pic.twitter.com/642FO4gheZ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 19, 2026

Antes se despachó a gusto con la socialista Mar Espinar, que le llegó a afear que "siempre hay alguno de sus allegados que va de camino al banquillo". No se refería la portavoz del PSOE a los allegados de Pedro Sánchez, no, sino a los de Isabel Díaz Ayuso, como su jefe de Gabinete, investigado por un delito de revelación de secretos que afectaría a dos periodistas de El País. "Miguel Ángel Rodríguez y sus largas sobremesas están convirtiendo Madrid en la región sin ley", acusó Espinar, quien también volvió a señalar a Ana Millán a pesar de que su causa ha sido archivada. "Qué prodigios de la Justicia madrileña", dijo extendiendo nuevamente la sombra de la prevaricación.

La jefa del Ejecutivo regional volvió a echar mano de la información publicada esta semana por El Confidencial acerca de los chats internos que cargos de las formaciones de la ultraizquierda se enviaron tras la debacle del pasado domingo. "Aunque Mónica no lo vea claro, hay que salirse del Gobierno. Mantener a Sánchez, pero dar un golpe de mano. Así solo se beneficia Ayuso y el inútil de Óscar López", podía de leerse en uno de esos mensajes.

El equipo de fracasados de La Moncloa utiliza mafiosamente el poder. Ya podría la Abogacía del Estado apoyar la causa de los Guardias Civiles asesinados en Barbate y no al Fiscal General. pic.twitter.com/OWSlgnx0IX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 19, 2026

"Cuando vi que sus socios de gobierno hablaban en un chat del inútil de López, pensé ‘bueno, vaya pleno, vaya pleno, la subordinada errante nos va a dar’", arrancó Ayuso en su respuesta a Espinar. "Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso pierden todas campañas que provienen, por cierto, del entorno de la Moncloa donde le hacen a usted los papeles que le dicta encima el equipo de fracasados que han tenido que ser rescatados por Sánchez", le espetó. Aquellos que están ahí "por su alta capacidad por hacer trabajos sucios, grabar, extorsionar, manipular, amedrentar".

Lo hicieron "con su propio jefe, con el señor Sánchez", dijo Ayuso haciendo referencia a las grabaciones en las saunas del suegro del presidente para perjudicarle en las primarias de su partido y tras las que estaría Óscar López.