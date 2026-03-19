El mercadillo exclusivo que reúne artesanía y diseño vuelve a un palacio único en Madrid

El Mercado del Encanto celebra una nueva edición en Madrid los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de marzo en el Palacio de Santa Bárbara, situado en la calle Hortaleza. Este pop up, con más de una década de trayectoria, reunirá a cerca de 30 expositores con propuestas de artesanía, diseño y pequeñas marcas, en un formato que permite al público conocer directamente a los creadores y sus productos.

La cita reúne una selección de productos que abarca moda, complementos, decoración, arte, cosmética y gastronomía, con el objetivo de acercar al público piezas elaboradas por diseñadores y artesanos fuera de los circuitos comerciales habituales.

Entre las propuestas destaca MONATT, un proyecto artístico que traslada la ilustración a soportes como láminas y textiles, además de obra original en técnica mixta. También estará presente Cuidándome Voy, una iniciativa centrada en el bienestar y el cuidado personal con productos elaborados a partir de ingredientes como el aceite de oliva o la miel.

Desde su creación en 2015, el Mercado del Encanto ha celebrado más de 150 ediciones en distintos espacios de la ciudad, como palacios, hoteles o eventos al aire libre. En esta nueva convocatoria se mantiene el sorteo de una cesta de productos entre los asistentes, una de las propuestas habituales del evento.

El mercado tendrá lugar en el Palacio de Santa Bárbara (calle Hortaleza, 87), un espacio histórico ubicado en pleno centro de Madrid que acoge esta cita durante dos fines de semana consecutivos.