Madrid tendrá una red de helipuertos para mejorar el servicio de emergencias y el traslado de heridos

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una red de helipuertos para mejorar la atención de las emergencias sanitarias y agilizar el traslado de heridos en la región. Así lo ha anunciado la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado de manera extraordinaria este miércoles en Tres Cantos.

El Ejecutivo regional ha autorizado la apertura de una consulta pública, a través del Portal de Transparencia, sobre el contenido de la norma que regulará estos espacios destinados a operaciones asistenciales. A través de dicho trámite se busca recabar la opinión y las aportaciones de ciudadanos y de las entidades vinculadas a este ámbito.

Así, la Comunidad de Madrid pretende establecer un gestor aeronáutico único que centralice la supervisión y el mantenimiento de las instalaciones, con el fin de garantizar un control adecuado y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Por otro lado, la intención del Gobierno autonómico es que, a través de esta red, se puedan atender nuevas necesidades relacionadas con el aumento de la actividad en el sector aeronáutico, utilizándose en un futuro también para otros usos como operaciones de transporte de medicamentos con drones.

Ayuso ha destacado que también se van a poder trasladar órganos para transplantes, cuando la normativa lo permita, y que la red podrá servir de base para los helicópteros del Summa.

Registro de 54 helipuertos de emergencias sanitarias

Desde la Comunidad han precisado que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras está analizando los espacios que formarán inicialmente parte de la red, a partir de los 54 helipuertos de emergencias sanitarias actualmente registrados.

Además, Madrid dispone de ocho instalaciones utilizadas para la lucha contra incendios, siete de carácter hospitalario y dos de uso restringido, así como seis campos de vuelo para aviones ultraligeros, uno para paramotores y 18 destinados al aeromodelismo.

De acuerdo con las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo regional es el órgano competente para autorizar la construcción y apertura al tráfico de aeródromos, helipuertos y otros espacios aeronáuticos en la región.