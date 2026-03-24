Madrid confirma la continuidad del E-Prix en el Jarama tras el éxito de público en su estreno

El circuito del Jarama se consolida como sede internacional del motor eléctrico tras la celebración del primer Madrid E-Prix. El evento, que contó con la presencia del rey Felipe VI y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, se cerró con un balance de 30.000 asistentes y la confirmación oficial de que el campeonato mundial regresará a la capital el próximo año.

Impacto global y deportivo

El director y cofundador del Madrid E-Prix, Alberto Longo, ha calificado la cita en Kilómetro Cero como un "éxito rotundo", estimando una audiencia global de cinco millones de espectadores.

Longo asegura que el trazado madrileño es "perfecto para las características técnicas" de los monoplazas eléctricos de última generación, lo que garantiza la permanencia de la prueba en el calendario internacional de la Fórmula E.

Dominio de Jaguar y remontada de Da Costa

En el plano estrictamente competitivo, el piloto portugués Da Costa se impuso con su Jaguar tras una exhibición de estrategia saliendo desde la tercera posición. El podio lo completaron Ticktum y Wehrlein tras una última vuelta de máxima tensión.

Por su parte, el español Pepe Martí logró finalizar en la 9ª posición, sumando puntos en una carrera marcada por la gestión de la energía y la exigencia técnica del circuito madrileño.