El tierno gesto de un bombero con el perro de un matrimonio de ancianos heridos en un accidente

Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido el pasado viernes 3 de abril, coincidiendo con el Viernes Santo, en la autovía AP-6 a la altura de Guadarrama.

El suceso fue comunicado por Emergencias 112 Comunidad de Madrid a través de un vídeo difundido en el que se observa parte de la intervención y en el que también se aprecia que en uno de los vehículos viajaba un perro. Ha sido precisamente esta imagen la que desde hace varios días ha circulado en las redes sociales.

El siniestro se produjo en torno a las 10:30 horas e implicó la colisión de dos turismos. En el primero de ellos viajaba un matrimonio de ancianos. La mujer, de 91 años, quedó atrapada en el interior del turismo y tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Su marido, de 79 años, también con múltiples golpes, fue evacuado en helicóptero. Ambos fueron trasladados con pronóstico potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

En el segundo turismo implicado viajaban un matrimonio y su hija menor. Los tres resultaron heridos leves y fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados al mismo centro hospitalario.

Accidente de tráfico en la #AP6 km. 48 sentido salida. Gran atasco de tráfico. #SUMMA112 traslada a cinco personas tras un choque entre dos turismos. Interviene #BomberosCM que excarcela a una de las víctimas. Investiga lo ocurrido @guardiacivil. pic.twitter.com/ALr82Mh5Mz — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 3, 2026

Por su parte, el perro resultó ileso y fue rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid tras el accidente. En las imágenes difundidas se observa a varios efectivos alrededor del animal, que permanece tumbado en el arcén. En un momento del vídeo, el perro se apoya en uno de los bomberos y este le acaricia para tratar de tranquilizarle mientras comenta que el animal viajaba con la pareja de ancianos.

Posteriormente, el perro fue trasladado al parque de bomberos de Villalba, donde quedó a la espera de ser recogido por un familiar.