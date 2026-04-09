Almeida presenta la popular carrera contra el cáncer que espera superar los 32.000 participantes

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Durante el acto, Almeida ha destacado esta cita como una iniciativa que Madrid acoge “con profundo orgullo”, en apoyo a una entidad que es “la primera institución en España en dedicar fondos a la investigación en la lucha contra el cáncer”. En este sentido, ha puesto en valor los avances logrados, recordando que “parecía imposible que en los años 90 superáramos la tasa de supervivencia del 40 %, que hoy se sitúa en el 65 %, con el objetivo de alcanzar el 70 % en 2030”, para lo que ha subrayado la necesidad de contar con “fondos necesarios y adecuados”.