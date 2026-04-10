Ayuso sella una inyección histórica de 180 millones para transformar Colmenar Viejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rubricado este viernes un protocolo general de actuación con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo que supondrá una inyección histórica para el municipio. Este acuerdo, formalizado en la Real Casa de Correos junto al alcalde de la localidad, Carlos Blázquez, contempla una inversión total de 180 millones de euros destinados a la modernización de infraestructuras y a dotar a la población de nuevos servicios públicos.

El grueso de esta partida presupuestaria se destinará al ámbito inmobiliario, en un momento en el que el acceso a un hogar es una prioridad para el Gobierno autonómico. En concreto, se invertirán 100 millones de euros en la edificación de más de 900 viviendas de alquiler asequible. Este proyecto se enmarca dentro del Plan Vive, diseñado para facilitar la emancipación de los jóvenes y ofrecer alternativas viables a las nuevas familias que deciden instalarse en esta zona del norte de la región.

El ámbito educativo es otro de los pilares fundamentales de este proyecto. El Ejecutivo regional invertirá 25 millones de euros en la construcción de dos nuevas infraestructuras formativas. Se trata de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria, que contará con más de 800 plazas, y de un instituto de Educación Secundaria situado en las inmediaciones del actual centro Héroes del Dos de Mayo, lo que permitirá aliviar la presión escolar derivada del espectacular crecimiento demográfico local.

En materia sanitaria y de bienestar social, el texto rubricado por la presidenta autonómica contempla la edificación de un nuevo centro de salud, esencial para dar cobertura a una localidad que ya supera los 62.000 habitantes. Esta nueva instalación no impedirá que se sigan ejecutando las pertinentes obras de mejora en los ambulatorios de las zonas norte y sur. Además, el protocolo incluye la creación de una moderna residencia de mayores, que tendrá capacidad para atender de forma integral a 150 personas.

La seguridad y el dinamismo económico tampoco han quedado al margen de los planes autonómicos. Por un lado, se destinarán recursos materiales para la Policía Local y se mantiene el compromiso para la construcción de un nuevo parque de Bomberos. Por otro lado, el Gobierno regional impulsará la actividad del sector primario con la edificación de un nuevo matadero municipal, valorado en 12 millones de euros, con el objetivo de fomentar la creación de empleo y respaldar la tradición ganadera de la comarca.

Finalmente, el cuidado del entorno natural recibirá una atención especial. Al estar ubicado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el municipio verá reforzado el mantenimiento de sus vías pecuarias. Asimismo, se inyectarán 1,3 millones en la mejora del Centro de Acogida de Animales.

Durante el acto, el alcalde destacó que este convenio supone una apuesta estratégica fundamental, ya que la localidad vive "uno de los mejores momentos de su historia", consolidándose como un entorno "dinámico para los jóvenes, atractivo para las familias y con un enorme potencial de desarrollo empresarial".