Ayuso entrega a título póstumo la Medalla Internacional de las Artes a Mario Vargas Llosa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes la Medalla Internacional de las Artes al escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, concedida a título póstumo. El reconocimiento fue recogido por su hijo, Álvaro Vargas Llosa, en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Durante su intervención, la dirigente madrileña destacó la figura del autor como un "liberal convencido" que defendió sus ideas "contra viento y marea", subrayando su coherencia y su compromiso con la libertad. Según Ayuso, esa firmeza constituye una de sus principales enseñanzas, al considerar que la libertad "exige valentía" y que elegir por uno mismo implica asumir costes, incluso en soledad.

La presidenta también puso en valor no solo la obra literaria del escritor, sino su forma de entender la literatura y su actitud ante la vida. En este sentido, afirmó que su legado "seguirá vivo" en hogares, bibliotecas y lectores de todo el mundo.

Durante el acto, Ayuso recordó unas palabras del propio Vargas Llosa en 2020, cuando definió a la sociedad madrileña como abierta y amante de la libertad. A partir de esa idea, la presidenta reivindicó Madrid como un "lugar de encuentro" basado en la libertad individual frente a lo que calificó como imposiciones colectivistas.

Reconocimiento internacional a su trayectoria

La Medalla Internacional de las Artes reconoce la contribución de Vargas Llosa a la difusión de las letras hispánicas a nivel global, así como su papel en la proyección cultural de Madrid. El escritor, fallecido el 13 de abril de 2025 en Lima a los 89 años, mantuvo una estrecha relación con la capital española, donde residió durante largas etapas de su vida.

Su vínculo con Madrid se remonta a 1958, cuando llegó para cursar estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Fue en esa etapa cuando comenzó a escribir La ciudad y los perros (1963), su primera novela. Posteriormente, obtuvo el doctorado en Filosofía y Letras en 1971.

El autor adquirió la nacionalidad española en 1993 y un año más tarde fue elegido miembro de la Real Academia Española, donde tomó posesión en 1996. A lo largo de su carrera recibió importantes galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986), el Premio Cervantes (1994) y el Premio Nobel de Literatura en 2010.

Además de su faceta como novelista, Vargas Llosa desarrolló durante más de seis décadas una intensa labor como articulista en diversos medios de comunicación, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la literatura en lengua española.