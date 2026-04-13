Irritación de Rita Maestre porque Almeida conceda a María Corina Machado la Llave de Oro de Madrid

Como ya vio venir José Luis Martínez-Almeida, la concesión de la Llave de Oro de Madrid a María Corina Machado ha generado la oposición de la izquierda. La primera en rechazar la distinción ha sido la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha acusado al alcalde de hacer un uso partidista de las distinciones municipales y de saltarse las normas que las regulan.

Desde el Edificio de Grupos, Maestre ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento está utilizando estos reconocimientos como "propaganda" y que la concesión a Corina Machado "viola claramente" el reglamento. En su lectura, el Gobierno municipal actúa "como si el reglamento de distinciones y medallas fuera una fiesta particular".

También ha tenido palabras Maestre para Isabel Díaz Ayuso, que mantendrá un encuentro con la opositora venezolana este sábado en la Real Casa de Correos, al que también acudirá el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. La de Más Madrid ha lamentado que ambos dirigentes "han decidido que de toda la gente a la que hay que premiar en el mundo están Benjamin Netanyahu y Donald Trump".

En particular, para Maestre lo de la Llave de Oro se resume en "interpretar, falsear y utilizar para su propio interés el reglamento de distinciones de todos los madrileños".

Y, tal y como ya había anticipado Almeida, Maestre ha recordado que esta distinción está prevista para jefes de Estado en visita oficial a Madrid, condiciones que —subraya— "no se cumplen en este caso". "Por lo tanto, una vez más, el PP utilizando los recursos de todos para sus decisiones políticas y partidistas particulares", ha denunciado.

Fue precisamente en ese terreno donde Almeida trató de blindar la decisión desde el primer momento. El pasado viernes, en el anuncio de la concesión, el alcalde se apoyó en el propio reglamento ante la previsible ofensiva de la izquierda. Así, recordó que existen precedentes de personas que no son jefes de Estado que han recibido esta distinción y precisó que la norma "se dice a quién obligatoriamente se le tiene que entregar", pero no limita de forma expresa otros casos.

"Nosotros entendemos que la figura de María Corina Machado trasciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia, de los derechos humanos, que tiene todos los méritos para tener las llaves de la ciudad y que en quien quiera ver polémica o quien quiera decir que no merece las llaves de la ciudad de Madrid, tendrá que explicarlo y tendrá que explicarlo bien", defendió el edil.