Almeida entregará la Llave de Oro de Madrid a María Corina Machado el 17 de abril

Se van conociendo más detalles acerca del paso de María Corina Machado por Madrid. Tal y como informaba Liberta Digital este jueves, la líder opositora venezolana sería recibida con todos los honores por el PP de Alberto Núñez Feijóo, quien la recibirá en la sede de su partido en la calle Génova el próximo 17 de abril.

Ese mismo día, tal y como ha comunicado este viernes el alcalde de la capital, se le entregará la Llave de Oro de Madrid. "La ciudad quería darle la bienvenida que merece, por eso hemos convenido que el viernes 17 de abril a las seis de la tarde recibiremos a María Corina Machado en la Casa de la Villa con todos los honores", ha manifestado José Luis Martínez Almeida. Los contactos entre ambos equipos se ha realizado a través de Antonio Ledesma.

Almeida ha elogiado a la opositora venezolana por su trabajo por la democracia en su país: "Es una persona comprometida con los derechos humanos, con la democracia, que ha puesto en peligro su vida y su integridad física, que es un símbolo universal y de ahí el premio Nobel de la Paz".

El alcalde ha explicado que hay precedentes de personas que no son jefes de Estado que han recibido las llaves de Madrid y ha recordado que el reglamento establece que se le entregará a todos los jefes de Estado que visiten Madrid en visita oficial, pero no se dice de forma expresa a quién no se le entregará, sino que "se dice a quién obligatoriamente se le tiene que entregar".

"Nosotros entendemos que la figura de Mariana Corina Machado trasciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia, de los derechos humanos, que tiene todos los méritos para tener las llaves de la ciudad y que en quien quiera ver polémica o quien quiera decir que María Machado no merece las llaves de la ciudad de Madrid, tendrá que explicarlo y tendrá que explicarlo bien", ha advertido el regidor capitalino, anticipándose a probables críticas de Más Madrid y PSOE.

Un día después, el sábado 18 de abril a las 18.00 horas, habrá un gran acto según informaron en redes sociales la propia Machado junto al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. "Voy a poder abrazarte de nuevo, Edmundo, y a tantos venezolanos", le dice la Premio Nobel de la Paz en un vídeo distribuido a través de las redes sociales.

Todo apunta a que el lugar elegido para este encuentro será la Puerta del Sol, enclave con especial fuerza simbólica y sentimental para la diáspora venezolana en la capital, donde acude cada vez que un acontecimiento importante sacude a su país. "Lo vamos a hacer bien: a la venezolana", afirman ambos sobre el gran evento que preparan.

Fuentes cercanas a Isabel Díaz Ayuso confirman a Libertad Digital que se están terminando de cerrar los detalles del encuentro entre ambas líderes políticas. La idea es que sea el mismo 18 por la tarde en la Real Casa de Correos, pero aún quedan asuntos por concretar.