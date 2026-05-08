Las mejores imágenes de un paseo por El Capricho como pocas veces se ve

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La zona más alta del jardín

Siguiendo el recorrido del jardín y subiendo una de sus cuestas se llega al Templete de Baco, situado en la zona más alta de El Capricho. Esta construcción, que fue levantada entre 1786 y 1789 en una de las primeras fases del jardín, albergó originalmente una escultura de Venus antes de pasar a estar presidida por la figura del dios Baco.