El Gobierno de Ayuso blinda la casa de Vicente Aleixandre como Bien de Interés Cultural

La Comunidad de Madrid prevé aprobar este miércoles en Consejo de Gobierno la declaración de Velintonia como Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico reconoce la relevancia cultural de la vivienda de Vicente Aleixandre, vinculada estrechamente a la Generación del 27 y considerada un espacio clave para la poesía contemporánea española.

La casa, que ya estaba protegida como Bien de Interés Patrimonial desde 2022, fue durante décadas el hogar del poeta sevillano, pero también un lugar de encuentro habitual para escritores e intelectuales como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Dámaso Alonso y Gerardo Diego, entre otros.

Según trasladan desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la declaración busca proteger no solo el inmueble, sino también "la memoria y el espíritu creativo asociados a este espacio".

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquirió el inmueble en subasta por 3,1 millones de euros y prevé convertirlo en la futura Casa de la Poesía, un proyecto cultural ligado a la conmemoración del centenario de la Generación del 27 y al 50 aniversario de la concesión del Nobel de Literatura a Aleixandre en 1977.

El plan contempla rehabilitar las dos partes en las que quedó dividida la vivienda tras la reforma realizada por el poeta después de la Guerra Civil. El número 3 estará destinado a una casa museo centrada en la vida y obra de Aleixandre, mientras que el número 5 albergará el archivo del escritor, un auditorio, despachos y una sala expositiva.

La futura Casa de la Poesía, prevista para 2027, compartirá protagonismo dentro de la red cultural regional con espacios como la Casa de Lope de Vega o la Casa Natal de Cervantes. La programación incluirá actividades como congresos, charlas y exposiciones orientadas a difundir el legado de la Generación del 27 y fomentar la creación literaria actual.

Vicente Aleixandre se instaló en Velintonia en 1927, recién construida la vivienda. Tras abandonar la casa durante la Guerra Civil, regresó en 1940 y modificó su distribución, lo que dio lugar a las dos viviendas independientes actuales. Después de su fallecimiento, en 1984, el inmueble permaneció deshabitado hasta su adquisición por parte del Gobierno regional.