Techno con alzacuellos: el fenómeno del cura DJ arrasa en Las Ventas

Uno de los fenómenos más insólitos de la música electrónica lleva sotana, da misa y responde al nombre de padre Guilherme. El sacerdote portugués convertido en estrella viral del techno melódico está a un paso de colgar el cartel de vendido en Las Ventas seis meses antes de actuar en Madrid. "En la pista de baile todos somos iguales", predica el sacerdote que ha cambiado el púlpito por la mesa de mezclas.

El llamado ‘cura DJ’, famoso por mezclar techno melódico con mensajes de paz, espiritualidad y tolerancia, ha vendido ya el 75% de las entradas para su sesión del próximo 28 de noviembre en Live Las Ventas, un espectáculo que reunirá a cerca de 3.000 personas dentro del ruedo madrileño bajo una gran estructura acristalada y calefactada.

La historia de Guilherme Guimarães Peixoto se convirtió en un fenómeno mediático durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023, celebrada en Lisboa. El sacerdote apareció al amanecer ante más de un millón de peregrinos calentando el ambiente antes de la misa del papa Francisco. Las imágenes del peculiar telonero dieron la vuelta al mundo: un cura con sotana y auriculares haciendo bailar a miles de jóvenes a ritmo electrónico.

Desde entonces, el padre Guilherme se ha convertido en una celebridad global. En Instagram supera ya los tres millones de seguidores y sus sesiones mezclan sintetizadores, melodías épicas y mensajes religiosos con una estética más propia de Ibiza que de una parroquia tradicional.

Cura DJ y teniente coronel

Detrás del personaje viral hay una historia bastante singular. Guilherme Peixoto nació en Guimarães, al norte de Portugal, en 1974. Entró en el seminario siendo apenas un adolescente y fue ordenado sacerdote en 1999. Además de párroco, también es teniente coronel y capellán militar del Ejército portugués, con misiones en Afganistán y Kosovo. Fue precisamente durante su estancia en Afganistán cuando empezó a organizar eventos musicales para soldados y descubrió su pasión por pinchar música electrónica.

El padre Guilherme durante una de sus sesiones.

Lo que empezó como simples karaokes solidarios para recaudar fondos parroquiales acabó derivando en clases profesionales de DJ y, más tarde, en actuaciones internacionales. Hoy comparte carteles con artistas de la escena electrónica y ha actuado en festivales de varios países.

Su discurso, eso sí, sigue siendo el de un sacerdote. "La música es un idioma más para celebrar la esencia de la Iglesia. En la pista de baile todos somos iguales", suele repetir el cura portugués, que defiende el techno como una herramienta para transmitir paz y combatir la discriminación.

La sesión madrileña, organizada por el festival itinerante REBELS, arrancará a las seis de la tarde y se prolongará hasta pasada la medianoche. Las entradas restantes parten de 27 euros y, viendo el ritmo de ventas, todo apunta a que Las Ventas terminará viviendo algo poco habitual: un bendito sold out como una catedral.