Batalla campal a machetazos pactada en el parque de la Peseta de Carabanchel

El parque de la Peseta, en el distrito madrileño de Carabanchel, se convirtió en la noche del pasado lunes en el escenario de una violenta riña tumultuaria. La Policía Nacional procedió a la detención de nueve jóvenes, entre ellos dos menores de edad, tras desbaratar un enfrentamiento que había sido programado entre dos grupos rivales.

Tres heridos, machetes y navajas militares

A su llegada al lugar de los hechos, las patrullas policiales se encontraron con una escena de gran tensión. Los agentes lograron neutralizar la reyerta y arrestar de inmediato a nueve de los participantes. Sin embargo, la violencia empleada obligó a solicitar con urgencia la presencia de los servicios de asistencia sanitaria, que atendieron a tres jóvenes, dos de los cuales presentaban heridas de arma blanca. Durante el registro de la zona, la Policía Nacional intervino un peligroso arsenal que portaban los implicados, destacando la presencia de un machete, un cuchillo y una navaja militar.

El operativo se ha saldado, de momento, con la puesta a disposición judicial de siete de los detenidos. Los otros dos han quedado bajo la tutela de la Fiscalía de Menores. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer si este violento choque responde a una disputa puntual entre jóvenes del distrito o si detrás del encuentro se esconde la actividad de bandas latinas de carácter violento.