Moratalaz, el distrito de Madrid donde la inteligencia artificial dice que se vive mejor

Moratalaz tiene 96.000 habitantes, 132 hectáreas de parques y 11 metros cuadrados de zona verde por habitante. Para entender lo que eso significa, basta con comparar: el distrito de Salamanca tiene 2,5 metros por habitante y Chamberí menos de uno. Pero la estadística más llamativa no la aporta ningún estudio municipal sino la inteligencia artificial, que señala a Moratalaz como el mejor distrito de Madrid para vivir.

No es un dato menor. Moratalaz cumple la regla 3-30-300 de la Universidad de Columbia Británica —tres árboles visibles desde cualquier ventana, 30 metros a una zona verde, 300 metros a un parque—, un estándar que en Europa solo alcanzan algunos municipios del norte de Suecia y Finlandia y que convierte al distrito en uno de los pocos entornos urbanos del continente que satisface simultáneamente todas las condiciones de bienestar ambiental.

El origen de esa condición privilegiada no es casual ni reciente. La historia de Moratalaz arranca hace más de 9.000 años, cuando la transición entre el paleolítico y el neolítico situó en esta zona —regada de arroyos y cubierta de dehesa— el primer asentamiento de lo que hoy es Madrid. En los años 60 y 70, el distrito acogió a miles de familias llegadas de toda España que construyeron allí su proyecto vital. Hoy, con una población que gradualmente rejuvenece, el proceso se repite: las familias jóvenes vuelven a encontrar en Moratalaz lo que encontraron sus padres y abuelos.

Dos grandes polideportivos —La Elipa y el CDM Moratalaz— con más de 33 hectáreas de instalaciones, el único rocódromo cubierto de Madrid, el único campo de béisbol homologado de la Comunidad, pista de atletismo y el único pabellón frontón cubierto de la capital forman parte de una oferta deportiva difícilmente igualable en la ciudad.

Una agenda inversora de largo alcance

El Ayuntamiento acompaña esa transición con una agenda inversora intensa. El Plan Rehabilita financia ascensores y mejoras de aislamiento térmico en edificios de los años 60 y 70. El Plan Regenera ha completado su primera actuación en la calle Pico de los Artilleros y trabaja ya en la Unidad de Regeneración Moratalaz III, en el barrio de Fontarrón, que afectará a 6.000 habitantes y 2.500 viviendas.

La pista de atletismo y el graderío del CDM Moratalaz están en obras con una inversión superior a 1,1 millones de euros, financiada a través del Fondo de Reequilibrio Territorial del Plan SURES. El campo de rugby del Parque Forestal avanza en su tercera fase —con un presupuesto de 1,47 millones y finalización prevista en enero de 2027— con la construcción de vestuarios y club social en el sur del terreno de juego.

Para 2027 llegará la reforma integral del pabellón cubierto de La Elipa —1,8 millones de euros en graderío, vestuarios y pista—, la regeneración ambiental de 22.700 metros cuadrados de zona verde paralela a la A-3, con 123 nuevos árboles y más de 5.000 arbustos, y la construcción de la nueva base del SAMUR y el Centro Madrid Salud, cuyas obras ya concluyeron en septiembre de 2025 con una inversión de 5,5 millones.

El proyecto SURE de la Vicealcaldía destina a Moratalaz una de las mayores inversiones por habitante de toda la ciudad en equipamientos públicos. La reforma integral del salón de actos Jesús Guzmán —principal espacio escénico del distrito con 25.000 espectadores anuales— se ejecutará entre enero y diciembre de 2027 con 908.000 euros de los Planes Estratégicos de Reequilibrio Territorial.

Arte urbano de proyección mundial

A esa renovación física se suma una proyección cultural que ya tiene dimensión internacional. El proyecto Muraltalaz cuenta con 33 murales de gran formato en una ruta interactiva y accesible validada en lectura fácil y adaptada para personas invidentes mediante códigos Navilens. El distrito organiza visitas guiadas conducidas por los propios artistas, lo que lo sitúa entre los referentes mundiales en arte urbano.

Durante el próximo curso 2026-2027 se ofrecerán de forma periódica nuevas visitas guiadas abiertas a todos los madrileños, con plazas limitadas y reserva previa, convirtiendo el distrito en destino cultural de la ciudad.

El proyecto Muraltalaz ha incorporado en las últimas actualizaciones placas informativas en cada mural que han sido validadas oficialmente en lectura fácil, lo que posibilita que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a su contenido. Una apuesta por la inclusión que refuerza el carácter modélico de la iniciativa.

Todo ello hace de Moratalaz, en palabras de su concejal, "el ejemplo de trabajo, constancia y evolución de un modelo de sociedad que basa su mejora en el esfuerzo continuo". Un lugar cerca del centro, en ambiente verde y residencial, con equipamientos públicos —educativos, culturales, médicos, sociales— de los mejores de la Comunidad de Madrid.

El URBAFORO MADRID, escaparate del modelo

Ignacio Pezuela Cabañes, concejal presidente del distrito y portavoz adjunto de la Comisión de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, presentará este modelo el próximo 16 de junio en el URBAFORO MADRID, el foro de alto nivel sobre urbanismo, suelo y vivienda organizado por Libertad Digital en colaboración con el COAM en la sede colegial de la calle Hortaleza.

Su ponencia, titulada La transformación urbana de un entorno modélico a nivel europeo: Moratalaz, se inscribe en el debate central del foro: cómo hacer crecer la ciudad en calidad y no solo en extensión. Un distrito construido en los años 60, rehabilitado en los 2020, y convertido hoy en referente europeo de lo que puede ser una ciudad sostenible, inclusiva y verde.