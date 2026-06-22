Ayuso y Almeida piden a Sánchez que convoque elecciones: "¿Cuándo va a dimitir P.S.?"

La condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos ha hecho al PP madrileño redoblar su ofensiva contra Pedro Sánchez y exigir un adelanto electoral. Tras conocerse la sentencia, que impone 24 años de prisión al que fuera uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, Isabel Díaz Ayuso se lanzó a la carga con una pregunta directa al jefe del Ejecutivo: "¿No es suficiente para convocar elecciones?".

La presidenta madrileña reaccionó a través de las redes sociales después de conocerse la resolución judicial, que también condena al exasesor ministerial Koldo García a 19 años de cárcel y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque en su caso le suspende la pena por haber colaborado con la Justicia.

"Si eres el 1, secretario general del PSOE, y condenan a tu 2, secretario de Organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba... Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio, ¿no es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", escribió Ayuso.

Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 22, 2026

Las críticas encontraron eco inmediato en el resto de dirigentes populares madrileños. Desde la Plaza de Olavide, donde el Grupo Municipal Popular hizo balance de los tres primeros años de mandato en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida elevó el tono y reclamó abiertamente la dimisión del presidente del Gobierno.

"¿Cuándo va a dimitir P.S.?", se preguntó el alcalde de la capital, que calificó de insostenible la situación tras la condena de quienes definió como la "mano derecha" y la "mano izquierda" de Sánchez durante su etapa de ascenso al liderazgo socialista.

A su juicio, resulta "imposible" que Ábalos y Koldo García hubieran podido actuar al margen de la estructura gubernamental, por lo que señaló a Pedro Sánchez como "último responsable" de lo ocurrido. "Los españoles no nos merecemos un Gobierno corrupto", afirmó el alcalde, quien acusó al presidente de no asumir ninguna responsabilidad política pese a la gravedad de las condenas.

En la misma línea se expresó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que aprovechó la sentencia para reivindicar las denuncias que los populares presentaron en su día ante la Fiscalía Anticorrupción. Según recordó, entonces fueron acusados de difundir "bulos", mientras que ahora la resolución judicial demostraría que sus sospechas estaban fundamentadas.

"Nunca un Gobierno en ejercicio ha sido condenado por corrupción"

Serrano sostuvo que la sentencia conocida este lunes podría ser solo la "primera de muchas" y volvió a reclamar la convocatoria de elecciones generales. "Nunca ha sucedido que un Gobierno en ejercicio sea condenado por casos de corrupción y encima aún quedan casos pendientes". También dirigió su mirada hacia los socios parlamentarios del Gobierno, a quienes instó a pasar de las críticas a los hechos si realmente consideran agotada la legislatura.

El dirigente popular reservó además un mensaje para el PSOE madrileño y para su secretario general, Óscar López. Tras denunciar que las estructuras territoriales socialistas están sometidas al "sanchismo", lanzó una apelación a los "socialistas decentes" para que se rebelen contra la dirección nacional del partido. "Es el momento de decir hasta aquí hemos llegado".