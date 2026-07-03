Madrid lidera la formación en IA: el plan de Ayuso y Microsoft suma ya más de 87.000 alumnos

La Comunidad de Madrid ha formado ya a más de 87.000 alumnos en Inteligencia Artificial mediante un programa pionero en Europa, gratuito y con alta empleabilidad, desarrollado junto a Microsoft y Founderz. En un contexto global donde la tecnología es factor clave en el mundo laboral, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tomado la delantera con esta iniciativa que no tiene precedentes en el continente europeo.

el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha presentado en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid la campaña estival de la propuesta. El propósito es claro: incentivar a los jóvenes a aprovechar los meses de verano para continuar realizando estas capacitaciones y alcanzar el ambicioso objetivo de 100.000 alumnos formados en un plazo de dos años, tras la puesta en marcha del programa en octubre de 2024. Este plan es el resultado de una alianza estratégica entre el Gobierno autonómico, la multinacional tecnológica Microsoft y la escuela de negocios online Founderz.

Rompiendo barreras y reduciendo la brecha

Los datos actuales reflejan un impacto directo en la diversidad y la demanda real del mercado: del total de alumnos que ya han pasado por las aulas virtuales, el 46 % son mujeres. Pero aún queda mucho camino por recorrer, y así lo ha reflejado Natalia Escobedo, directora de Sector Público, Sanidad y Educación en Microsoft España. Según los datos que ha aportado, nuestro país se sitúa como el sexto en adopción de Inteligencia Artificial, pero cae drásticamente hasta la decimocuarta posición en formación y capacitación en la materia. "Tenemos una brecha impresionante y programas como estos son claves para poder cubrirlo", ha advertido Escobedo. La directiva ha argumentado además que, a día de hoy, el 75 % de los profesionales en activo utiliza la IA en sus puestos de trabajo, mientras que el 68 % de las empresas que contratan buscan perfiles con estos conocimientos específicos.

La gran fortaleza del programa, según los propios alumnos, radica en su enfoque transversal. Carlos Alonso, un graduado que actualmente trabaja para Microsoft, señala que "la Inteligencia Artificial se ha convertido en una competencia transversal, no es solo para los técnicos ni solo para los informáticos". En la misma línea, Lucía Cordero, graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos, destaca que la formación concentrada permite a perfiles no técnicos adquirir una ventaja competitiva: "Hay una diferencia fundamental entre entender dónde se encuentra cada botón y saber sacar la productividad que nos ahorra minutos todos los días".

Vanguardia y relevo generacional

Aunque la campaña estival pone el foco en la juventud, el consejero López-Valverde ha remarcado que el plan definitivo del Gobierno regional es "formar, informar y sensibilizar a todos los ciudadanos". Con este fin, ha recordado que la administración autonómica cuenta también con recursos como los centros de capacitación de Madrid Aula Digital, destinados a personas mayores.

"La región ahora mismo está a la vanguardia de Inteligencia Artificial", ha concluido el consejero, enfatizando que el objetivo último es conseguir que la ciudadanía lidere esta transformación y que los jóvenes actúen como los herederos que guiarán el futuro digital de España y Europa.