Ayuso denuncia por la vía penal al exdelegado Francisco Martín

La Comunidad de Madrid presentará una denuncia por la vía penal en el Tribunal de Instancia de Madrid contra el anterior delegado del Gobierno Francisco Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa, al no actuar ni desalojar la acampada ilegal de la Puerta del Sol, así como por omisión del deber de perseguir aquellos delitos que se están cometiendo de forma continuada.

Esta denuncia hace referencia a delitos de agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Precisamente esta misma semana el alcade Jóse Luis Martínez Almeida anunció durante una sesión plenaria que que el Ayuntamiento interpondrá una denuncia penal contra el ahora ya exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su "inacción" ante la acampada en la Puerta del Sol.

En respuesta a la pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, que se había interesado en conocer qué va a hacer "para acabar con la ocupación, la degradación y la violencia en la Puerta del Sol", Almeida respondió: "Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones; hemos impuesto más de 200 sanciones; hemos hecho un requerimiento administrativo a la Delegación del Gobierno; le hemos dado traslado de todos los problemas que hay allí…".

En ese primer escrito, que se dirigió al propio Martín, el Gobierno municipal ya criticaba la "falta de actuación por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid" ante una concentración que no fue ni comunicada ni autorizada.

"Cuando finalice el plazo del requerimiento administrativo interpondremos también una denuncia penal contra el ya exdelegado del Gobierno de Madrid por inacción como consecuencia de que ha cometido, a nuestro juicio, un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación de este espacio público".

La Comunidad de Madrid ya había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno, Francisco Martín, ante la acampada ilegal instalada en la Puerta del Sol, tras expirar el plazo de 48 horas concedido para adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostuvo en su recurso que se estaban excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión, habiéndose producido una ocupación ilegal del espacio público.

Se adjuntaba un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, que recogía los daños a dos Bienes de Interés Cultural (BIC): la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño, lo que podría constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural, motivo por el que la Administración del Estado debería actuar de inmediato y en virtud de sus competencias.