La Comunidad de Madrid llevará al Tribunal Constitucional el decreto Maricarmen, la norma estatal en materia de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez aprobada en la Diputación Permanente después de ser rechazada por el Congreso de los Diputados, al considerar que invade competencias autonómicas, vulnera la seguridad jurídica y ataca la autonomía financiera de la región.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dará así un nuevo paso en su oposición a una regulación que, a su juicio, perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos y condiciona la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar sus propias políticas de vivienda.

El anuncio lo realizó este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz regional avanzó además que la Comunidad recurrirá ante el Tribunal Supremo los desarrollos reglamentarios que puedan aprobarse al amparo de este nuevo marco legal.

Entre los motivos que fundamentan el recurso, el Gobierno madrileño sostiene que la norma vulnera la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus propios recursos y ejercer sus competencias en materia de vivienda. También cuestiona que obligue a las administraciones públicas a asumir las deudas de los inquilinos en situación de vulnerabilidad que se enfrentan a un procedimiento de desahucio, una carga que, según el Ejecutivo regional, traslada a las arcas públicas obligaciones que corresponden a otros ámbitos.

Otro de los puntos que Madrid llevará ante el Constitucional es la modificación del procedimiento de adjudicación de viviendas públicas. La Comunidad considera que el decreto excede los límites constitucionales de la figura del real decreto-ley, al entender que afecta a derechos como la propiedad privada y la libertad de empresa.

A estos argumentos jurídicos se suma una objeción sobre la tramitación parlamentaria de la norma. El Ejecutivo autonómico cuestiona que el texto recibiera el visto bueno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, pese a que previamente el Pleno de la Cámara había manifestado su voluntad sobre la iniciativa.