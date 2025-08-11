Bolaños impugna la prohibición de celebraciones musulmanas en el polideportivo de Jumilla por considerarla "arbitraria"

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla de la popular Severa González por la prohibición de celebraciones musulmanas –o de otros cultos– en el polideportivo de la ciudad murciana al entender que la restricción del uso de las instalaciones públicas para este colectivo es "arbitraria" y atenta contra la libertad religiosa. De esta forma, el Ejecutivo pretende impugnar el acuerdo al que ha llegado la corporación municipal por el que restringe la celebración de las fiestas religiosas ajenas al consistorio en las instalaciones deportivas municipales.

Según han explicado fuentes del Gobierno a EFE, el requerimiento ha sido presentado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, a instancia de los Ministerios de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes y la cartera de Política Territorial, dirigidos por los socialistas Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres respectivamente. En este, el Ejecutivo asevera que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan", por lo que consideran que se está ejerciendo una discriminación religiosa a los practicantes musulmanes.

En este mismo sentido, el escrito impugna el acuerdo aseverando que "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía celebrando desde hace años en las instalaciones del mismo polideportivo, por lo que se estaría atentando contra el derecho fundamental de la libertad de culto.

La verdadera prohibición

Así lo muestra el escrito, si bien no hace referencia a la moción aprobada en Pleno por el consistorio, que es diferente a como la explican desde los Ministerios de Bolaños y Torres, que hacen referencia a la prohibición de las fiestas musulmanas. Sin embargo, la moción que fue aprobada es distinta a la presentada por Vox, que sí proponía prohibir la Fiesta del Cordero "u otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones".

Este texto propuesto por la formación de Santiago Abascal fue enmendado por los populares jumillanos, que propusieron que las instalaciones deportivas del Ayuntamiento como es el polideportivo se destinasen "exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas" al consistorio. En el texto aprobado no se hace referencia a las celebraciones religiosas musulmanas.

En un primer punto de este mismo texto ya en enmendado, la corporación municipal se comprometía a "promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales de nuestro país"; si bien este compromiso se llevaría a cabo fuera de las instalaciones deportivas municipales por la iniciación de trámites para la prohibición del uso de estas para celebraciones religiosas ajenas al consistorio.