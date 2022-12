El año de la vergüenza

Enero

Se celebra el Mes Internacional de la Hipocondría: la prensa se llena de fluorona, mutaciones de Ómicron, deltacrón, gripe aviar H5N1, y variante chipriota. Todas ellas son igual de interesantes que las otras dos noticias del primer mes del año: la erupción volcánica de Tonga y las elecciones generales en Barbados. En España, la erupción del volcán Teodoro se llevó por delante a Casado, que erró al edificar tan cerca del peligro.

Febrero

Macron pide reunirse con Putin para evitar la guerra. En poco más de diez días Rusia invade Ucrania. Gran trabajo. Ninguno de los líderes políticos, ni de las instituciones que nacieron para evitar guerras, y por supuesto, ninguna de las sanciones, evita la guerra. Se confirma que Putin tiene agarrados por las leyes verdes a todos los gobiernos europeos. El Gobierno te descuenta en combustible parte de lo que te roba en impuestos y se marca la mayor campaña de promoción de su historia: que el gasolinero está obligado a proclamar el "descuento del Gobierno". Eso sí: la billetera siempre es la nuestra.

Marzo

Biden pronuncia el discurso del estado de la Unión más sectario, incendiario y violento de la historia del estado de la Unión. Y tú no lees esto en ningún periódico europeo porque es Biden, no Trump. El mes termina con el mejor meme del año: Will Smith le cruza la cara a Chris Rock.

Abril

Aguas mil. España registra un abril frío y húmedo. El calentamiento global, imparable. Me rompo una uña cerrando una ventana; descubro con asombro y decepción que nadie ha inventado aún una subvención para una inmensa minoría: los torpes.

Mayo

El Madrid gana la decimocuarta. No sé cuál es la noticia ahí. El nuevo conjuro político para sondear la capacidad de histeria de la opinión pública se llama "viruela del mono". El proyecto fracasa porque los contagios se producen entre homosexuales. La izquierda pide no estigmatizar. Muy de nuestro tiempo. Cae el telón del silencio. Desaparece el mono, la viruela y su mona madre.

Junio

Reunión de la OTAN en Madrid. Colapso. Fastos, lujo, y despilfarro energético en jets privados. Verborrea para que no encendamos la calefacción hasta que aparezcan los primeros síntomas de congelación de extremidades. Consecuencias de la cumbre: cero.

Julio

Una horrible e inesperada ola de calor provoca la sorprendente noticia de que hace calor en verano, así como los habituales titulares en periódicos y telediarios, con la señora que camina con las bolsas del super bajo la solanera y declara: "En mis ochenta años de vida, jamás había pasado esto". El presentador, entorna los ojos, escudriña el video y sentencia: "Son las dramáticas consecuencias del cambio climático". Yo apago la televisión y me voy a dar un feliz chapuzón en la playa.

Agosto

Una sucesión de inesperados brindis estivales me deposita en septiembre con un fuerte dolor de cabeza y cierta confusión sobre el ser y la nada.

Septiembre

Nueva ola de histeria intenta arruinar la vuelta al cole: aparece una peligrosa "neumonía de origen desconocido", muere la reina de Inglaterra, mientras Cristina Kirchner gana el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por su papel en la película Han intentado asesinarme.

Octubre

Se hace popular un nuevo test de inteligencia: ¿eres normal o te vas pegando con cola a los cuadros de los museos?

Noviembre

Bienvenido al Mes del Comunismo en el Consejo de Ministros. Aprobación de toda clase de leyes aberrantes, anticonstitucionales, depravadas, inútiles, estúpidas, enloquecidas, ineficaces y liberticidas. España duerme.

Diciembre

Messi no se pone la Copa del Mundo donde Dibu se puso el guante y sus fans lo consideran un gran gesto lleno de humanidad.