Las 334 razones del Real Madrid al Atlético para no ser cobarde con tu afición

El Atlético no es un equipo valiente. Perdón, no es un club valiente. Es importante el matiz. Así lo siento desde hace mucho tiempo. Tanto a nivel deportivo en ocasiones, con poca exigencia a la plantilla y al apartado de fichajes, y sobre todo a nivel de club, con una comunicación extraña y oscura que deja mucho que desear de cara al aficionado. El último caso lo hemos podido ver con el tema de las entradas, pero todo esto viene de atrás, incluyendo el cambio de estadio, de escudo, las placas del paseo de las leyendas o el diseño horrible y cada año más terrorífico de las camisetas.

El último episodio ha sido en semana previa a un derbi en el que el Atlético, por cierto, se juega la vida. Repito, se juega la vida deportiva. Porque aunque Simeone diga que Real Madrid y Atlético se juegan lo mismo, el pésimo hacer de cuerpo técnico y plantilla, de ambos, ha provocado que si el Atlético cae mañana, se acabaron las opciones de título. Para el club si se queda entre los cuatro primeros, ok, pero eso solo lo piensan ellos y los niños que en clase van a por el 5 en cada examen. Ahora, bien, ¿qué ha pasado con el tema de las entradas? Que el Atlético se ha quedado mudo dejando tirada de nuevo a su afición. El Real Madrid no ofrece "solo" 334 entradas al Atlético. No. El Real Madrid, como ha confirmado en su comunicado, ha puesto a disposición del rival las mismas entradas que ambas entidades, ambas, han acordado para los partidos del Metropolitano y del Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, el aficionado rojiblanco al que tiene que mirar es a su club, porque teniendo dos estadios de alrededor de 60.000 y 80.000 espectadores, es una vergüenza cerrar un acuerdo por 334 entradas. Y más a 70 eurazos cada una. Pero más vergonzoso aún es dejar que las aficiones se calienten o se enzarcen en debates acerca de las entradas cuando en las oficinas del Cívitas Metropolitano ya sabían y saben que las entradas que ellos mismo han acordado son esas, 334. ¿Qué ha hecho el Atlético? Lo mismo que el meme de Twitter con Homer Simpson escondiéndose en los arbustos. El club se ha metido en el agujero y desde allí ha ido escuchando el ruido de las explosiones para sobrevivir. A eso lo llamo yo, cobardía. A ver si el problema no va a estar en jugar con 4 o 5 defensas sino en dejar de defender al Atlético de Madrid y a sus aficionados.

Sinceramente creo que ya está bien de este tipo de situaciones. Ya denuncié en su día la manía del Atlético de ponerse los guantes, subir al ring y una vez está a punto de pelear, echarse para atrás. Lo hizo con la demanda al Barcelona por el tema de Griezmann. Lo hizo con la Superliga. Y ahora con el tema de las entradas ni siquiera pelea sino que se esconde detrás de los arbustos y el Real Madrid le pinta la cara. Ojo, estoy hablando a nivel de club, no a nivel de afición ni de equipo. Lo que ha hecho el club blanco es dejar en evidencia a los dirigentes colchoneros, no al aficionado rojiblanco. Solo por esa humillación pública, Gil Marín y compañía tienen 334 razones para empezar a rectificar y poner en valor a su afición. Y si no quieren hacerlo, al menos ser valientes y decir "hola, buenas tardes, con 334 atléticos en la grada del Bernabéu, nos vale y si tengo más entradas se las doy a otros". Al menos irán de cara porque ahora, incluso escondidos en los arbustos, se la han partido bien partida. Si en el campo jugasen los dirigentes, lo mejor sería no presentarse mañana en Chamartín.

Solo espero que el jueves, el discurso de Simeone en el vestuario no sea el que marcan arriba de "hacer lo que se pueda". Solo así habrá opciones de que juegue el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Porque como juegue el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva, adiós.