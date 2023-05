¿El enigma Sánchez?

Me gustaría esconderme ante el espectáculo del 2 de mayo, pero persisto en mi costumbre: sigo escribiendo. ¿Qué otra cosa puede hacerse? Nulla dies sine linea. Es mi oficio. Imposible sustraerse a la imagen ofrecida por el ministro de la Presidencia. Mil interpretaciones tiene la cosa de Sánchez-Bolaños tratando de colarse en la fiesta de la Comunidad de Madrid. Todas ellas pudieran ser discutibles, salvo la del obtuso periodista que rebaja el suceso a nivel de anécdota. Al contrario, la metida de "gamba" de Sánchez-Bolaños pasará a la historia de la mala fe en la política española. No es un suceso sin importancia. Es una provocación chulesca propia del autoritarismo de este gobierno. Es el reflejo exacto de una casta política sin decoro, sin educación y, sobre todo, sin capacidad de autolimitación en el ejercicio del poder. Muchas cosas pueden aprenderse de este singular acontecimiento. Es relevante hallar su novedad respecto a otros sucesos parecidos, aunque ya sé que el asunto se presenta como único. Esto nunca había sucedido. Era hasta el día 2 de mayo algo inaudito. Aún hoy a algunos políticos de buena fe, supuesto que existan, les resulta inconcebible que un ministro de la Presidencia del Gobierno de España trate de entrar a escondidas, forzando todos los límites de la legalidad y los protocolos, en un acto al que no fue invitado. El asunto es en sí ruin y bajo, pero, no nos engañemos, como tantos otros que ha protagonizado Sánchez en su vida política. Aquí está el detalle. Grave es el asunto, pero sospecho que seguirá realizando otros de tamaña maldad hasta el último día de las elecciones generales. Me refiero únicamente a Sánchez, porque Bolaños ha sido sólo su instrumento. Basta ver la cara de este hombre para saber que apenas es nada sin el jefe.

No creo que Sánchez rompa con su pasado de tumultos, tánganas y fraudes. Por el contrario, este periodo electoral estimulará su instinto depredador del adversario político. Su pasado lo avala a lo hora de cometer todo tipo de desaguisados. No deja de ser sorprendente y extraño que Sánchez sobreviva a todos los engaños. Están a la vista de todos y, sin embargo, aguanta haciendo el mal. Se diría que, escándalo tras escándalo, fraude tras fraude, marca el camino de España al precipicio. ¿Qué cosas en este hombre no están rodeadas de engaños y provocaciones? Empieza incluso a ser costumbre su utilización del avión Falcon para desplazarse a cualquier lugar.

Sánchez, que parece protegido por alguien que no es de España, comete todo tipo de tropelías, pero pocos pueden pararle. Se pasa todos los protocolos, empezando por los constitucionales, por el forro de sus caprichos. En verdad, y esta es la tragedia de España, sale reforzado de todos los líos y provocaciones que monta, incluso fue expulsado de su propio partido por dar un pucherazo para ser elegido secretario general, y regresó reforzado. Es raro que Sánchez sea el único político que haya torcido el brazo a la Ejecutiva del PSOE. Es todo un enigma. Ojalá el misterio Sánchez comience a desvelarse el 28 de mayo. Pero mucho me temo que este año tendremos muchas sorpresas como las de Bolaño en la fiesta de Madrid.