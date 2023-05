Ronda informativa de delitos

Como si viviéramos una de aquellas rondas informativas que hacía García en Tiempo de juego, durante más de 24 horas ha ido saltando la noticia de algún nuevo escándalo socialista en un lugar diferente de la geografía española a cada minuto: "Atención, compañeros, ¡hay puuuuufoooo electoral en Melillaaaa!", "¡empadronamientos masivos en casas de socialistas en Níjaaaaarr!", "¡200 pavos por voto en Mojácaaaaar!", "Penalti en La Gomera: abierta investigación para dilucidar si el voto comprado estaba dentro o fuera del área", y en el partido de la jornada, "¡ojo al dato porque hay cooooocaaaaa y secuestro en el PSOE andaluuuuuuzzzz!".

Consternados ante tal aluvión de goles electorales y tarjetas rojas, la prensa progresista ha hecho una intentona fallida por quitarse la presión de encima, y ha regalado a los tuiteros el titular más divertido del año, y tal vez de los mejores del siglo: "Un presunto blanqueador sustituye al hermano de un dirigente de Vox en una inmobiliaria del bisnieto de Franco". Ante la presunta gravedad de los presuntos hechos, y tras superar varios colapsos cerebrales, voy a tratar de analizarlo.

Un presunto blanqueador sustituye al hermano de un dirigente de Vox en una inmobiliaria del bisnieto de Francohttps://t.co/mbqq1scZfm — Ignacio Escolar (@iescolar) May 26, 2023

El verbo empleado por el periodista está claro que es "sustituir", del latín substituere, que significa "la derecha nos está comiendo la tostada a dos días de las elecciones". Todo apunta a que el "presunto blanqueador" es el sujeto, si bien también hay otro sujeto que es el hermano, y otro más, que es el dirigente, pero es que aún tenemos a dos sujetos más en la fiesta con mayor o menor grado de implicación, que son el bisnieto y Franco, si bien este último podría ser vocativo, por cuanto su única función en el titular es llamar la atención.

Pero, a continuación, la sintaxis y la política entran en conflicto irresoluble, porque mientras la primera proclama que "al hermano de un dirigente de Vox" es un complemento, la política y el periodismo lisérgico aseguran que se trata del núcleo. Y acercando un poco la lupa analítica descubrimos otro conflicto sintáctico-político, porque en el sintagma "de vox" los lingüistas dicen que el determinante es "de", mientras que políticos y periodistas progres aseguran que lo determinante es que se trate de "Vox", que, si fuera PSOE o Podemos, o cualquier otra cosa, no habría oración, porque no habría titular, nadie tendría una inmobiliaria, y yo no tendría columna.

Por otro lado, la segunda parte de la oración, que alude a un hermano, es el predicado, pero su predicamento es escaso por confuso y complejo. Todo parece indicar que dicho hermano, a la sazón "de un dirigente de Vox", conforma lo que conocemos como complemento directo, si bien el vínculo parece muy complementario y muy poco directo.

El complemento de lugar es "en una inmobiliaria", aunque en honor a la verdad sintáctica el único complemento de lugar que deberíamos considerar aquí es "en la redacción", que es donde se ha cocinado al bisnieto.

Y donde ya pierdo el hilo morfosintáctico por completo es en lo de Franco, que ya no sé si es complemento circunstancial de instrumento, moneda suiza de sobra conocida por los socialistas y el clan de los Pujol, u oración copulativa, que a fin de cuentas está puesto solo por joder. Pero, tras larga deliberación semántica, me inclino por la opción de que Franco sea adjetivo, lo que al fin daría sentido a toda la frase, al aludir al bisnieto propio, relativo a, o natural de un antiguo pueblo germánico, que desde su origen en Renania conquistó las Galias hacia el siglo VI.

De modo que ya hemos aclarado la demoledora réplica de la izquierda a la sucesión de delitos electorales del PSOE, y no hay duda de que los hechos denunciados son de gravedad extrema y deben restarle votos a quien corresponda. A saber: alguien en Renania tenía un hermano hacia el siglo VI, bisnieto de un blanqueador —tal vez Ariel, tal vez Colón, pero esto último nos llevaría al Nuevo Mundo, una senda que no he querido recorrer por miedo al naufragio—, que trató de conquistar las Galias, pero debió encontrar la firme oposición de Astérix y Obélix en el norte, que sin duda lo alejarían de su aldea con ayuda de su poción mágica, de modo que, al no tener dónde caerse muerto, llamó desesperado a una inmobiliaria, donde un tipo inexorable y mágicamente vinculado a Vox, celebrados y socorridos diccionarios, le propuso buscar piso en Alcobendas, a lo que accedió en homenaje al grupo madrileño de los 80, sumándose así a los famosos dos miembros originales, Tarzán y su puta madre. Escalofriante. ¿Qué más tiene que pasar?