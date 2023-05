Se nota, se siente, Yolanda está (de cuerpo) presente

Entiéndase el titular en términos políticos. Durante los meses previos a la legalización del PCE, los militantes del Partido Comunista de España coreaban el "se nota, se siente, Carrillo está presente" como expresión de devoción hacia el secretario general. A la ya exvicepresidenta Yolanda, exvicepresidenta súbita por la gracia de su Sanchidad, no le corean nada parecido. Los comunistas ya no son lo que eran. No cuidan el santoral: "Ba, bi, hiru lau, Dolores a Bilbao".

Mientras los eruditos a la violeta de la Corte de los Milagros Monclovita regurgitan el último argumentario que detalla la sagacidad del líder con su audaz decisión de anticipar las elecciones generales ("Cuanto antes mejor", afirma Feijóo), los acontecimientos, inmisericordes, han arrinconado a la "Esperanza Sunsilk de la izquierda a la izquierda".

Hace unas semanas, Yolanda, arrogante, despreciaba a las lideresas podemitas. Jugaba con ventaja. Al no tener estructura partidaria, tampoco existe un órgano (Comité Federal, Comité Central) que le pueda pedir cuentas. Porque Yolanda Díaz, como toda la izquierda, ha sufrido una severa derrota. Su fracaso descarna la desfachatez de los comunicadores y politólogos de la izquierda, esforzados en vender un tinte de pelo rubio caducado.

Fio su campaña de apoyos a lo que pensaba era un valor seguro: Ada Colau. El 22 de abril se desgañitaba gritando: "Barcelona se juega avanzar o rebobinar en la historia" y el 26 de mayo, con aspavientos, advertía: "Nos jugamos continuar con este modelo de futuro". Los Comunes han perdido el 16% del voto obtenido en 2019.

En Valencia, Yolanda apoyó a Joan Ribó, el candidato a alcalde por Compromís, y lo hizo delante de Pilar Lima, "una candidata sorda, bollera, feminista", en palabras de la exministra súbita Irene Montero. Yolanda humilló a Pilar, la despreció delante de Ribó. El resultado: Podemos se deja el 40% del voto de 2019 y Compromís el 7%. Tras la intervención de Yolanda, la izquierda en la capital valenciana ha perdido un 13,5% del voto que obtuvo en 2019.

Podemos, Izquierda Unida y Equo sumaron 28.500 votos en la autonómicas de Navarra de 2019. Yolanda se desplazó a Burlada —el 19 de mayo— para apoyar a Begoña Alfaro, la candidata de Contigo Zurekin. El resultado: la izquierda pierde el 32% de los votos. Una gran parte lo recogen los bilduetarras.

Pero no todo van a ser disgustos. En plena campaña electoral, Yolanda tuvo una jornada de relax. Acudió a la invitación del burro Fortunato y conversó con su feliz propietario Jorge Javier Vázquez. Fue una maravillosa charla y Yolanda Díaz manifestó su deseo de volver. Aquí amarró el voto: ‘jorgeja’ no falló… suponemos.

Nota: El BOE publicará mañana el cese súbito de Pam Patapám. Es una edición de coleccionista para enmarcar.