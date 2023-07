El Avispero y las líneas rojas

Fue el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el que instaló un reclinatorio para Arnaldo Otegi por las muchas vidas que, según dijo, salvó en España en contra de los "patriotas de pulsera". Ahora es su jefe, el presidente Sánchez, el que no sabe ya qué pose adoptar para que se le vea la pulserita arcoriris. Y un lazo en la pechera, sin solapa, por si las cámaras no captaran bien los escorzos de muñeca.

Sánchez, que por sí mismo vale poco, siempre necesita envolverse en alguna bandera ajena. Lo hizo con la de España —ajena porque a él le da lo mismo—, gigantesca sobre una pantalla. La de Colón, tan insultada, era como un pin al lado de la que usó Sánchez para proclamarse candidato a presidente allá por 2015. España, España… Y luego vino aquello de que con Bildu jamás y que Torra era xenófobo y lo de Pablo Iglesias y la falta de sueño… Sánchez es la mentira, como bien admitió por falta de reflejos, pero no es de mentira y sigue pergeñando formas de no salir.

Ahora, como toca Orgullo de calendario se ata una pulsera y se aprovecha de la calle y de la patraña izquierdista. El que sale con el arco iris es como si llevara el puño y la rosa y eso vale mucho cuando quedan pocos días para unas elecciones generales. Uy, como salga Feijóo, con su americana y su camisa, provocando. El socio del montaraz barbudo, trumpistas todos, dispuestos al asalto capitolino.

Además, ahora hay que salir en todas partes, hasta en programas de entretenimiento que dejan de serlo. Y allí uno no puede decir lo que quiera sino lo que toque con vistas a lo que viene. Y entonces salen a relucir los "derechos sagrados" LGTBI y esos "pasos atrás" que presumiblemente sólo daría la derecha.

Así, tan pegados a la audiencia, al "aquí y ahora", a lo efímero, perdemos la memoria. Y sólo con un poco de memoria podrían callarse muchas bocas.

Nadie quiere recordar al Che Guevara y a Fidel Castro. Hagámoslo una vez más. Fidel Castro, a Lee Lockwood para el libro Castro’s Cuba (1965):

Si nos repetimos más que el ajo es porque Los Otros se dedican a borrar o a desmentir sin haber leído jamás. Sirva la memoria de verdad como agradecimiento al eterno Carlos Alberto Montaner que, además de valiente y brillante en todo, fue siempre cercano y buena persona. Él también nos habló de la homosexualidad en Cuba recordando a su amigo Reinaldo Arenas y a todos aquellos que se vieron "obligados a esconder sus preferencias sexuales por la presión del Estado". Dice Carlos Alberto:

Eran los campos de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción (UMAP). Ahí fue donde el Che Guevara, niño pijo nacido en Argentina, pensó que el trabajo haría hombres a los homosexuales adaptando el lema nazi (Arbeit Macht Frei, El trabajo os hará libres) que recibía a los judíos en los campos de exterminio. Lo del castrismo no era un capricho: ahí está la famosa "Ley de ostentación homosexual" que el queridísimo comandante Castro, admirado por nuestra izquierda, aplicó durante muchos años. Pero es aquí y ahora donde la derecha debe explicar no sé qué.

Por cierto, Carlos Alberto Montaner pronunció esta conferencia en Madrid, en febrero de 2012, en un acto sobre la represión en Cuba organizado por COLEGAS (Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) en el que estuvo también como ponente Esperanza Aguirre. Nadie decía por entonces "niños, niñas y niñes".

Otro referente de la izquierda, Evo Morales, en abril de 2010, quiso alertar sobre el perverso efecto que causan algunos inventos capitalistas, como la Coca Cola o los transgénicos que podrían acabar con el hambre donde la hay. Sin ir más lejos, el pollo de granja que no sea criollo:

Una vez más, por favor: "desviaciones en su ser como hombres". Poco más se puede añadir.

Las líneas rojas y los programas de televisión obligan a hablar de unos "derechos sagrados", que son los LGTBI. Los derechos fundamentales están por encima de cualquier desarrollo oportunista posterior. Si nadie puede ser discriminado "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (art.14 de la Constitución española), no hay conquista alguna al especificar los "derechos LGTBI". No hay derechos distintos ni especiales para las personas por razón de su condición sexual. Los derechos nos protegen igual a todos. Otra cosa es perseguir que se apliquen, asunto en el que la izquierda española puede dar pocas lecciones si miramos lo que han hecho con la Constitución.

Nadie quiere recordar tampoco a Beatriz Talegón y aquella famosa cabalgada de contradicciones de Él, del único, el azotador, el colocador de amigas, el bolivariano-cinzano: Pablo Iglesias. Sucedió en Hispan TV, la tele iraní en la que "coleta morada", Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero montaron Fort Apache, el origen audiovisual de muchos de los desastres que ahora padecemos. En una ocasión acudió como invitada Beatriz Talegón, por aquel entonces militante de Izquierda Socialista. Pero su atuendo no era el apropiado: algo de escote y brazos al aire…

Parece que finalmente pudo seguir sin modificar su vestimenta, pero la polémica del "patrocinador" —el que paga— trascendió y obligó al Amado Líder a explicarse:

"Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta, no me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir: 'Ah, ¿pues entonces no trabajamos en esta cadena'. No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo".