Modos de pensar y decir

No me explico por qué "la derecha" está tan irritada con la coalición en el poder. El señor Pedro Sánchez ha dado una señal de buena voluntad adelantando las elecciones generales al 23 de julio, en plena canícula atorrante y a unos días del "glorioso" alzamiento nacional, por si alguien se había olvidado. La gente, harta de tantas crisis económicas y no económicas, pandemias y demás virus, también mediáticos, solo aspira a un poco de descanso tirada en la playa y mirando al mar, que todo lo puede. En estas condiciones qué pereza votar, y más por correo, así que hagamos lo que recomiendan algunos, que es el absentismo electoral a ver si se dan cuenta de una vez de lo que piensa la gente...

"La gente no piensa, son como borregos, te lo digo yo que he sido pastor", me dijo una vez el tío Luis, ya viejo y retirado en su pueblo de Extremadura.

Borregos mediáticos, parece ser, y acomodaticios vendedores de su opinión por un plato de lentejas. Aunque no estoy muy de acuerdo en que la gente no se dé cuenta, yo creo que el íbero tiene muy poco de tonto, aunque suele pasarse de listo en el sentido que le da Machado en su Juan de Mairena:

(Sobre los modos de decir y pensar) Se miente más que se engaña; y se gasta más saliva de la necesaria...

Si nuestros políticos comprendieran bien la intención de esta sentencia de mi maestro, ahorrarían las dos terceras partes, por lo menos, de su llamada actividad política.

Cuando dos gitanos hablan ya es la mentira inocente: se mienten y no se engañan.

La sentencia es la misma; pero dicha de un modo más perverso, que parece implicar una cierta afición a la gitanería.

El deber de la mentira es embaucar papanatas; y no es buena la piadosa, sino la que engaña.

Aquí la lógica se ha comido a la ética. Es la manera urgente y cínica de expresar la misma sentencia. Algunas mujeres, los cazadores con reclamo, y, sobre todo, los toreros cuando se abren de capa ante el toro, la piensan así. Acaso también los filósofos pragmatistas.

Reparad en que hay muchas maneras de pensar lo mismo, que no son lo mismo. Cuidad vuestro folklore y ahondad en él cuanto podáis.