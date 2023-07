Buxadé le declara la guerra a 'La Codorniz'

Su primera comparecencia ante los medios de comunicación estuvo precedida por una inusitada expectación. El vicepresidente primero, ministro de la Gobernación y de Exteriores, el excelentísimo señor Jorge Buxadé, anunciaba las primeras medidas del Gobierno surgido tras las elecciones del 23 de julio. Tensión en la sala de prensa del Edificio Portavoz, en el Complejo de La Moncloa.

"Buenos días. Como ustedes ya conocen, el programa electoral de mi partido alertaba de nuestro firme compromiso de suspender inmediatamente la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España. De manera más precisa, la primera de las 100 medidas para la España Viva, nos comprometía a la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales.

Pues bien, hoy vengo a anunciarles que el primer acuerdo del Consejo de Ministros ha sido el de iniciar los trámites para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Comunidad Autónoma de Cataluña. La suspensión de la autonomía será de duración indefinida".

"Sigo —el señor vicepresidente miró a la concurrencia, a esos rojillos con pluma de ganso y continuó—. Se procederá con carácter inmediato a instar la ilegalización de ERC, Bildu y BNG". Recordando que la ilegalización de los partidos y asociaciones que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía, era la segunda de las 100 medidas.

"¿De qué sirve reiterar nuestras críticas hacia las elites globalistas y las estructuras supranacionales", proclamó. "En política internacional queremos hechos, pasó el tiempo de la palabra", insistió vehemente. "Después de un intenso debate, el Gobierno entiende que los objetivos del Grupo de Visegrado están superados por la dinámica suicida de la burocracia de Bruselas y las élites que atentan contra los intereses de las naciones europeas. En consecuencia, se ha acordado por unanimidad notificar al Consejo Europeo nuestra intención de iniciar el procedimiento regulado en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Como ustedes saben —continuó— el acuerdo de retirada deberá negociarse con arreglo al artículo 218, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión. La nación española volverá a ser dueña de sus decisiones y su destino frente a las elites de la agenda global". La emoción embargó al vicepresidente y citó a Giménez Caballero: "Vengo del Pirineo, y he visto saltar en pedazos —aplastada por los bravos de Solchaga—, por detrás de los Montes Perdidos y la Maladeta, la cabeza de víbora enroscada allí".

Una comparecencia histórica acababa de comenzar.

"Comunicarles que el presidente del Gobierno, en el día de hoy, se ha dirigido por carta al rey de Marruecos para exigirle un total reconocimiento y respeto de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, y cumpliendo con nuestro compromiso de levantar un muro infranqueable en nuestras ciudades norteafricanas, cada vez más acosadas por Marruecos con la complicidad del anterior gobierno sanchista, informales de que la ministra de Defensa, ilustrísima señora Monasterio, mantendrá en los próximos días reuniones de trabajo con los responsables de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Debemos dotarles de los recursos materiales y humanos necesarios que aseguren la defensa de nuestras fronteras".

Y prosiguió el flamante vicepresidente: "Vamos a exigir la modificación urgente del Tratado del Atlántico Norte para que este recoja e incluya, de forma explícita, a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla bajo la protección de la OTAN". "¿Qué sucedería si esa exigencia no es atendida?", se animó a preguntar un abrumado reportero. "Todos los escenarios están abiertos", respondió ufano. "¿Activarían el artículo 13 del Tratado de la OTAN de 1949?", insistió. "Le repito que todos los escenarios están abiertos".

"Por otra parte —continuó el señor Buxadé—, informales de que yo mismo he mantenido una cordial y productiva conversación con mi homólogo argelino, en orden a retrotraer nuestra relación a la fecha anterior al indigno reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara". Dicho lo cual, el ilustre caballero del Real Estamento Militar del principado de Gerona y Cofradía de San Jorge, sonrió con suficiencia a la concurrencia y abandonó el atril.

En la campaña para las Elecciones Generales de 2019, Libertad Digital entrevistó a Cayetana Álvarez de Toledo. Miriam Muro le preguntaba: ¿Tiene usted un reproche para Vox?

"Sí. Como ciudadana y votante, a mí me gusta que me digan la verdad. Que no me cuenten cuentos. Y Vox cuenta cuentos. Propone la derogación del Estado de las Autonomías cuando sabe perfectamente que esa propuesta es inviable. Del mismo modo, anuncian muros ‘infranqueables’ en Ceuta y Melilla. Esos muros también son ficciones. La política ficción es política populista. Yo creo que hay que tratar a los ciudadanos como adultos. Respetar su inteligencia", respondía Cayetana.

En octubre de 1956 La Codorniz, "la revista más audaz, para el lector más inteligente" [1941-1978] le declaró la guerra a Inglaterra. La tensión llegó al extremo de que los grandes almacenes Galerías Preciados intervinieron, enviando a la publicación una carta en los siguientes términos: "¿No habría medio de encontrar, con buena voluntad, una solución pacífica? Ello produciría un profundo sentimiento de alivio en todo el mundo y los infinitos amigos de La Codorniz, en España y en las naciones aliadas, no gastarían el dinero comprando armas, sino adquiriendo en el Departamento de Caballeros de Galerías elegantes y modernos estilos de traje, abrigos de entretiempo…".

Visto lo visto en la primera comparecencia, no sería de extrañar que, de terciarse, terminasen declarando la guerra a La Codorniz. "No provocaremos la guerra, pero tampoco queremos paños calientes", afirmó "on the rocks" el señor Buxadé. Que, aunque él no lo sepa, es un personaje de revista… surrealista.