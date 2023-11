"Al despertarme sentí una extraña y confusa sensación y transcurrió algún tiempo antes de poder recordar las diversas circunstancias de mi situación; pero, poco a poco, fui recordando todo… Tenía los miembros acalambrados, y hube de ponerme en pie entre las cajas para aliviarlos… Experimenté un desorden mental… La atmósfera enrarecida de la bodega podía haber contribuido a ello… Me dolía mucho la cabeza; me parecía que respiraba con dificultad y, en una palabra, me sentía agobiado por una multitud de sentimientos melancólicos". Edgar Allan Poe. Las aventuras de Arthur Gordon Pym.

Los expedicionarios pasarán su segunda noche en el refugio de supervivencia sobre el glaciar O’Higgins. Si la meteo no cambia, si el viento no afloja, serán las primeras de muchas. Demasiadas.

Doce hombres, con sus pertrechos, sus equipos de montaña… y sus ronquidos, en un habitáculo de 8x3 metros. Teniendo que hacer sus necesidades en el exterior, con un viento que te congela. No se suele escribir sobre ello, es quitarle épica a la aventura. ¿Cómo descansaran los españoles y chilenos en ese habitáculo de color "naranja internacional" o en las tiendas de campaña azotadas por las embestidas del viento patagónico? Imaginen el cajón de los cubitos de hielo del congelador, pongan la temperatura a -20º. Sobre los cubitos extiendan una pequeña plancha de porespán de 0,5cm de grosor y acuesten a un playmobil. Cierren la puerta. Así se duerme (lo que se puede en una noche tranquila) a 5.400m de altitud en una invernal al Everest, se lo digo por experiencia. No debe ser muy distinto en el Campo de Hielo Sur.

¿Y las interminable horas sin poder salir? Bromeo con el coronel Ayora ¿Tenéis alguna mesa para, por lo menos, jugar a la brisca? "Aquí juegan al truco". Por su parquedad en la respuesta parece que no están para muchos juegos.

Me confirma que las previsiones de meteo son malas. "Con el profesor Javier del Valle y los servicios meteorológicos del Ejército Chileno contrastamos las previsiones día a día y creo que vamos a tener que esperar una semana para poder hacer algo. Nos iremos moviendo lo que el tiempo permita. La conexión satelital es limitada, pero intentamos enviar todos los días el parte de nuestra situación a la Escuela".

Doce hombres. ¿Y los componentes de la Unidad de Rescate? El coronel Alonso, director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), me saca de dudas "los de rescate están aún abajo, en O’Higgins. Han intentado subirlos en helicóptero pero no han podido por el viento. De momento no les necesitan arriba. Están más cómodos 12 que 15". "Bien visto, mi coronel. Hay que ser optimistas", le contesto.

El coronel director me informa que, pese a las adversas condiciones y la nula visibilidad, se han movido: "Hoy (por el jueves 9) han salido 8 km hacia el volcán Lautaro y regreso. Reconocimiento del terreno, puro estilo militar. Se abrió un poco y han podido hacer alguna foto".

La descripción que hace Edgar Allan Poe de las primeras jornadas que Gordon Pym pasa encerrado en la bodega, oculto entre la estiba del bergantín Grampus, no son muy distintas de las que siente un alpinista en altitud o un expedicionario encerrado y aislado.

Unos de los cometidos del Grupo Militar de Alta Montaña en el Campo de Hielo Sur es el de continuar con los estudios y experimentaciones que desde sus inicios han llevado a cabo sobre aspectos relacionados con la adaptación a la altitud, el comportamiento del organismo en ambientes de alta montaña y frío extremo y el deterioro cognitivo relacionado con la exposición repetida a estas condiciones.

El teniente coronel médico Jorge Palop, del GMAM y el capitán psicólogo Óscar Restrepo, de la EMMOE, son los encargados de la valoración y seguimiento de los objetivos de esta expedición. "Un primer aspecto es la valoración desde el punto de vista biomédico de la condición en la que se encuentran los sujetos. Esto nos permite determinar que, efectivamente, están sometidos a estrés físico, o al menos a unas condiciones que puedan afectar a su capacidad de toma de decisiones. Para ello se cumplimentarán unos registros en los que recogemos parámetros como la frecuencia cardíaca y respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal, el nivel de hidratación y las horas previas de sueño". Es el teniente coronel Palop quien destaca estos factores.

Por su parte, el capitán Restrepo, se refiere al conocimiento de la evolución del estado de los expedicionarios desde un enfoque psicológico: "Se llevará un control que nos permita valorar el agotamiento físico, el mental. Si están desanimados, preocupados o irritados. Todo ello reflejado en una escala numérica que asegure el posterior tratamiento de los datos".

Destacan un tercer aspecto como es la anotación de los factores ambientales a los que están expuestos. Diariamente se cumplimentará una ficha que recogerá la altitud, temperatura, velocidad del viento, humedad, peligros objetivos y meteorología.

Hablo con el teniente coronel Palop por ese objetivo, nada fácil, consistente en el diseño de herramientas de Inteligencia Artificial. El propósito es que los algoritmos ayuden en la toma de decisiones ante situaciones límite. "En efecto. Queremos desarrollar software de IA que procese los datos recogidos en esta expedición y los que disponemos de anteriores. También información de situaciones relacionadas con accidentes, decisiones de ataque a cima o abandono de la actividad, elección de equipo y alimentación o conducta a seguir ante un accidente. Contamos con la colaboración de especialistas del CSIC, la Universidad de Zaragoza y la Federación Española de Montaña".

Un proyecto complejo que se alimentará de la información que se recoja en próximas expediciones. Los algoritmos de IA son grandes devoradores de datos, necesitan "entrenamiento", la ventaja es que ellos no pasan frío, ni penalidades.