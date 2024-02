Atlético... ¿qué haces otra vez celebrando algo ante el Real Madrid?

A mis 36 primaveras, porque creo que no me he saltado ninguna por el camino, he vivido dos etapas muy diferenciadas de la historia del Atlético de Madrid. La peor, que tuvo lugar con el descenso a Segunda División y con estadísticas aterradoras como estar 13 años sin ganar un derbi ante el Real Madrid, y una de las mejores con 8 títulos en 11 años y con más de una docena de triunfos en el duelo madrileño. Por lo tanto, tengo dilatada experiencia en ambos aspectos.

He estado en ambos lados de la moneda y si algo he aprendido es que el Atlético de Madrid no puede acertar nunca. Jamás le dejarán acertar. Ni siendo un rival indecente para el derbi ni siendo decente. El mejor ejemplo lo he contado muchas veces en Fútbol es Radio. No ahora, desde siempre. He probado muchas veces a llegar con una actitud positiva, donde el Atlético, en mi opinión, iba a ganar el partido que le tocase. Mi actitud fue premiada con un "os veo muy crecidos" o "sois unos prepotentes" (por tertulianos varios, no el presentador o presentadores) . Angustiado ante tal afrenta, me propuse en muchas ocasiones probar lo contrario. Fui con el lado negativo por delante y no dando como favorito al Atlético para el partido que tocase. Respuesta: "Es una actitud victimista y de perdedor". Y esto en el ámbito laboral, porque si te vas a los grupos de amigos, la cosa es aún más encarnizada.

La realidad es que el Atlético está muy lejos de tener la libertad general de poder celebrar lo que le salga de sus reales osos, madroños, metropolitanos y calderones, porque si anoche empata un partido que tenía perdido en el descuento y le da por celebrar el tanto, los expertos objetivos bañados sobre una luz de pureza y ambrosía hablarán de "exageración". ¡A Neptuno, suelen decir! Una frase que rivaliza a día de hoy con el "no eres tan guapa" cuando una mujer manda al baboso de turno a paseo, es decir, un claro signo de frustración. ¿Cómo osa el aficionado rojiblanco celebrar un gol en el descuento en territorio rival cuando minutos antes hubo "olés" en la grada? ¿Cómo osa el Atlético haber celebrado anteriormente las dos victorias de este año en Liga y Copa del Rey? ¿Cómo osa el Atlético recibir a sus jugadores con bengalas en los aledaños y después celebrar un pase copero en el campo? ¿Cómo osan? Es una desfachatez. Un insulto a la grandeza del deporte. No lo digo yo, lo dice la policía de la celebración.

Cuando el Atlético no ganaba ni un solo derbi durante 13 años, todos los partidos tuvieron un resultado justo. Esto no sé si lo sabían ustedes, pero es así. Lo dicen la ciencia, creo. Ahora, cuando los gana, los expertos dicen que no merece ganar ninguno. Los dos de este año "injustos". El empate, también. Porque el Real Madrid jamás pierde o empata justamente, por si no lo sabían. Las dos Ligas ganadas por el Atlético, "injustas" o "robadas". En la Copa de 2013, "suerte". El 4-0, "no tenían defensas". En la Supercopa de 2014 y 2018, "trofeos menores". Y así con otras tres victorias en el Bernabéu, otras en el Calderón y varias en el Metropolitano... Nunca son justas, señoras y señores, y si crees que sí... ¡A Neptuno!

Si no ganas un derbi en 13 años "buscan rival decente". Si lo ganas "es el título de cada temporada", "es injusto" y la policía de la celebración dice "a Neptuno". Si dices que vas a ganar, "crecidos". Si no te ves favorito, "víctima". Si te quejas de los árbitros te dicen que "dejes de llorar". Si lloran ellos, esta bien hecho y deben hacerlo. Si dices algo, no te dejan. Si celebras algo, no te dejan. Si ganas, injusto. Si pierdes, llorón. Si no dices nada, "es que ahora no dices nada, ¿no?". Y no olvidemos a la la policía de la celebración, que ve exagerado que el Atlético celebre el 1-1 de ayer. El hecho del gol, me refiero. Exigen que no lo celebres. Que pidas que lo anulen si eso. ¿Celebrar un gol? No hombre, no. ¡Qué ignominia! ¡Qué les corten la cabeza! Lo dicho: imposible acertar.

En mi caso, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Simeone en sala de prensa. Un empate en el Bernabéu no sabe a nada después de haber ganado dos derbis este año. Te vale para que los "olés" de la grada se repitan en el estómago de alguno, pero para poco más. Lo que vale es ganar, como dijo siempre Luis Aragonés. Y este año ya se han ganado dos de cuatro que, ojo, no es ni mucho menos un mal balance ante un equipo que no ha perdido en todo el curso ante ningún equipo que no sea el Atlético de Madrid. Eso sí que se debe celebrar, a pesar de lo que pueda decir la policía de la celebración.

También estoy de acuerdo con el Cholo, a pesar de que poner a Saúl de titular me parece de sus peores errores en 11 años, en que hablar de las polémicas arbitrales vale de muy poquito hoy, ayer y en cualquier momento. Digas lo que digas, como he comentado antes, no vas a acertar. Es imposible hacerlo. Todo lo que ha sacado positivo el Atlético en los derbis de este año es "injusto" o "robado". Nadie les va a sacar de ahí y yo no voy a perder el tiempo en convencer a nadie de algo que lleva sustentando su forma de ganar, empatar o perder desde que tengo uso de razón.

En fin... a mí el empate de ayer, a nivel de ambición por títulos, no me vale de mucho, la verdad. Me hubiese gustado que ese empate dejase al Atlético a menos puntos del Real Madrid en la lucha por la Liga. Eso sí, cuando uno está compitiendo en cualquier deporte y tiene a gente a su alrededor cantando "olés", si logras callarlos en el últimos suspiro con un gol, una derecha, una canasta o un remate que sale por tres, se celebra. Se celebra y mucho, porque si a uno le tocan las palmas en su cara y tiene la opción de devolver el golpe justo cuando el palmero se prepara para irse a casa, el del cachondeo previo debe agachar la cabeza y comerse el revés de vuelta. ¿No querían rival decente? Pues cuidado con lo que pides.

PD: Creo que me he enterado bien de cómo va el asunto. Si por ejemplo Brahim se parte el pecho de Oblak por la carrera de la Supercopa de España, eso es parte del pique sano del fútbol y los derbis. Pero si Griezmann se ríe anoche, es una clara falta de respeto. ¿Es así?