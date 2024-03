El secreto sobre Gil Manzano que cambiará sus vidas para siempre

¡Extra, extra! ¡Noticia de última hora! ¡Secreto revelado! Gil Manzano, ahora, se ha vuelto un árbitro de dudosas cualidades y, como dicen muchos, es "muy malo". Paren las rotativas, por favor. Hagan un alto en el camino y descubran hoy, día 5 de marzo de 2024, que Gil Manzano, sobre todo desde el día 3 de marzo de este mismo año, no antes, pasó de ser un árbitro normal, con sus días buenos y sus días malos, a ser el peor colegiado de todos los tiempos.

Hola, soy David Vinuesa y les doy la bienvenida a la peña de damnificados por Gil Manzano. Al fondo hay una barra para que puedan tomar algo y también un futbolín. Eso sí, la única norma es no se puede ir entrando y saliendo de la peña según nos vaya apeteciendo, es decir, no puedes poner que Gil Manzano es el mejor y que le faltan clásicos que haber arbitrado, por ejemplo, y luego estar cerca de llamarle asesino de guerra a través de tus redes sociales. Es la única regla. Tenéis descuento de peñistas en cines y establecimientos asociados.

La verdad es que me sorprende todo esto que ha pasado con Gil Manzano. Ojo, yo soy de los que piensa que se equivocó de la A a la Z en el partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla. O pitas después del despeje o dejas seguir la jugada, pero jamás puedes pararla cortando un centro que va hacia el área y que tiene peligro. Si ese gol no subía al marcador cuando habías dejado seguir me parece un atraco al Real Madrid y si ese gol subía al marcador porque no cortaste la jugada antes, el atraco era al Valencia. Horrible Gil Manzano. Pero en Mestalla y en muchos más sitios.

Jamás olvidaré el día que el señor Jesús Gil Manzano decidió fastidiar un Barcelona-Atlético de Madrid en el Camp Nou porque al señorito le dio por sacarse de la manga un, cito de forma literal, "me cago en tu puta madre" de Diego Costa hacia su persona. Fue en 2019. Expulsó al delantero colchonero, destrozó el partido y además al jugador rojiblanco le metieron 8 partidos de sanción. Sí sí, ocho partidos de sanción. Jamás se demostró el insulto, no hubo imágenes con 100 cámaras en el estadio y no se pudo demostrar jamás que Costa le hubiese dicho eso. De hecho, el exrojiblanco aún mantiene que lo que dijo fue "me cago en la madre que me parió". El señorito Gil Manzano se sacó de la manga la otra versión, le mandó a la calle y le dejó fuera de los terrenos de juegos ligueros por dos meses. Por lo tanto a mí que no me vengan ahora a crear un club de damnificados por Gil Manzano cuando lleva siendo como es, malo, como mínimo desde 2019. ¿Neverazo para él ahora? Claro, ahora sí. En 2019, calentito. En 2024, congelado.

Por cierto, tanto que se dice que el Atlético siempre pasa de largo con el tema Negreira o que nunca busca hacer daño al Barcelona, este el caso en el que el club rojiblanco mostró su indignación con más fuerza llegando a apoyar de manera clara y concisa a su jugador. Pero claro, no es lo mismo ventilarle un partido y prácticamente la lucha por la Liga al Atlético que hacerle algo a un Real Madrid líder, que tiene la Liga en el bolsillo y que solo ha perdido un partido en todo lo que va de campeonato. En 2019, de hecho, muchos de los que hoy piden la cabeza de Manzano en un pica para pasearla por las calles de Madrid llegaban a decir que era raro que no pitase más clásicos. Como insinuando que no le ponían en los Real Madrid-Barcelona porque pitaba bien ante los blancos y eso no gustaba en el Camp Nou. Pero bueno, también llevan diciendo 6 años que Mbappé está fichado por el club presidido por Florentino Pérez, así que tampoco se puede dar mucha fiabilidad a sus conspiraciones.

Gil Manzano es muy malo. Desde hace mucho. ¿De lo menos malo de la Liga? Ahí estoy de acuerdo. Los hay peores. Por eso es internacional. Eso sí, no me creo que se haya vuelto horrible desde el 3 de marzo de 2024. Así que, lo dicho: soy David Vinuesa y les doy la bienvenida a la peña de damnificados por Gil Manzano. ¿Dónde está la barra? Al fondo, al fondo, como los errores de Manzano en contra de otros muchos equipos, que los están dejando en el fondo.