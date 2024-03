Del Atlético del Cholo al Atlético del chollo

Imaginen por un momento el siguiente trabajo y a ustedes allí. Un trabajo en el que te piden lo mínimo. Además, el directivo de la empresa de la que depende tu sueldo y tu estatus no sale nunca de su despacho salvo que, de manera desastrosa, estés por debajo de ese mínimo, el cual a su vez es muchísimo más bajo que el del resto de empresas que se te asemejan en el sector. Y para rematar la faena, tu jefe directo, jamás te echa la bronca. Es más, te defiende a capa y espada en todas y cada una de las juntas de accionistas. ¿Un chollo, no? Pues espera, que te lo voy a rematar. Te añado a esas condiciones que si estás de baja 100 días, por ejemplo, tu puesto no corre peligro. De hecho es posible que te blinden aún más para que te quedes. Y puedo ir aún más allá. Aunque estés terriblemente mal en tu rol dentro de la empresa y no cumplas ni el mínimo establecido, tranquilo, no te van a echar ni a sustituir, porque ninguna otra empresa te quiere y tus años de contrato son más largos que un día sin pan. Pues así es el Atlético de Madrid. El Atlético del Cholo se ha convertido en el Atlético del Chollo.

Este Atlético es incapaz de tener autoexigencia y hago el matiz de ‘auto’ porque exigencia sí que hay. La hay fuera. La afición del Atlético de Madrid, por mucho que se vendan inventos en montes aledaños y en comisarías de la celebración, salió muy quemada anoche del Metropolitano. Lo digo habiendo estado allí, no desde casita, en el sofá y con el vaso de leche que posiblemente te haya hecho un familiar. Los hinchas colchoneros están hartos de las resacas de su equipo. Un día de fiesta y al siguiente, entierro. Están hartos y ni mucho menos ayer pensaban en que la victoria del Barcelona le venía mal al Real Madrid. El hincha rojiblanco solo pensaba que una derrota le dejaba quinto. Yo sé que en el mundo blanco, todo el mundo cree que cualquier persona en el mundo se levanta por la mañana y piensa en ellos, pero, sorpresa, no es así. Al aficionado del Atlético le preocupa ser quinto y, ahora sí, por fin coinciden los miedos del aficionado con los miedos de la directiva.

En el Atlético no hay autoexigencia. El Atlético del chollo no la tiene. ¿Para qué? Si no pasa nada. Nunca pasa nada. Lo máximo que les puede pasar en el vestuario es que Gil Marín baje un par de veces al vestuario a decirles que no se puede ser quinto. Este es ya el tercer año consecutivo en el que pasa eso. Los niños ya saben que el director no va a venir a echarles la regañina y además de eso cuentan con un profesor que encima les defiende. ¡Menudo chollo de trabajo!

Pongo ejemplos. Un jugador como Nahuel Molina ya tiene interiorizado que lo máximo que le puede pasar es que pierda el puesto un rato. Solo tiene que esperar un poco, que el otro compañero lo haga mal, y volverá a entrar. Giménez también lo tiene claro. Como es el mejor central, cuando está sano, sabe que su carrera en el Atlético está asegurada con el "lesión-regreso al once" que siempre le acompaña. Da igual los partidos que se pierda, porque como el resto de centrales están fatal, el uruguayo vuelve al once directo, sin transición y con renovación. El chollo de tener el puesto asegurado. Saúl, más de lo mismo. Si no es como titular tendrá muchísimos minutos. Y si el año que viene sigue mal, yo me quedo aquí y a esperar, porque viendo el percal acabaré jugando. Así con De Paul, que tampoco tiene muchos rivales por el puesto, Morata que puede estar muchísimo sin marcar porque no hay otro 9 natural etc etc etc. El chollo del "no hay nada más" o el "esto es lo que hay". Y Simeone, el profe de la clase, les defiende y sí, les consiente. Por lo tanto, culpable junto a ellos.

Decidme qué jugador del Atlético está haciendo una buena temporada. Me sale solo uno o como mucho dos. Witsel y Griezmann. El belga es el único jugador que, siendo un parche porque no es central, está salvando la temporada con sus actuaciones. Griezmann es lo único, junto a Koke, que me recuerda al Atlético del Cholo y no del chollo. Lino quizá otro jugador a destacar, pero también está siendo irregular. El resto es un páramo. Oblak va a rachas. En defensa no se salvan Giménez, Hermoso, Savic, Reinildo o Paulista. Nahuel Molina alegró anoche a los rojiblancos con su roja y eso lo dice todo. En el medio, De Paul firma partidos impropios de un jugador con etiqueta de campeón del mundo. Vermeeren sufre una mili cholista que es, para mí, injusta. Barrios sí, él se salva. Lino y Riquelme también van a fogonazos. Lemar desapareció por lesión. Morata y Depay están muy lejos de ser un seguro de gol ya sea por malas rachas o por lesiones. Correa, lejos de su nivel de revolucionador de partidos. Koke haciendo el trabajo de tres cuando debería centrarse solo en el suyo. Viendo todo eso, ¿qué puedes esperar de un equipo que tiene dos jugadores bien de veinte? Nada, lógicamente.

El Atlético es fácil de analizar. Es un equipo con la mentalidad de pasarlo bien un día y bajar los brazos al siguiente. La directiva les pide lo mínimo. El Cholo les defiende siempre. Desde hace mucho. Desde que se fueron del vestuario tíos que se enfadaban de verdad cuando perdían. Los rojiblancos ya son quintos y ahora es cuando, desde arriba, se preocupan de verdad. Ahora empezarán a bajar más a menudo a ver a los chicos y empezarán a pedir resultados. Antes nada. ¿Para qué vas a buscar el sobresaliente si puedes ir a por el 5? Y así siempre. Ambición cero. Anoche el Barcelona te ganó con tres goles en cuatro disparos a puerta. En la ida, más de lo mismo. Y te ganan así porque ni marcas ni defiendes. Eres un páramos en ataque y un descampado en defensa. ¿Alguien mete algún grito? No, por favor. Esto es el Atlético del chollo y en el Atlético del chollo, no se grita, se mima.

Eso sí...¡Cómo les gusta a algunos sacar a pasear su lado espartano en el campo cuando no sirve absolutamente para nada! Giménez se rompe la mano dándole un puñetazo a lo que fuese en la ida mientras que Savic le mete un viaje a Joao Félix en la vuelta ¿Y? ¡Qué machotes! Pero los partidos se ganan, que es lo que importa. Más testosterona dentro del campo y menos cosas que no ayudan en nada, porque por mucho puñetazo o patada que des si este chico se lleva los 6 puntos, tú, el de la testosterona, te has comido un colín, es decir, nada. Así funciona también el Atlético del chollo, con un postureo de supuesto "coraje y corazón" que se traduce en vídeos de Twitter, no en puntos.

Acabo mandando un mensaje de ánimo a los verdaderos exigentes de este club, a la afición porque los reyes de las excusas están dentro del vestuario, no fuera. Y meto a todos en el saco, empezando por Simeone y acabando por los jugadores, pero también por la directiva. Esto es de todos y a mí que no me vendan que este equipo es malo. Lo voy a defender siempre. Este equipo es malo en mentalidad, no en fútbol. Ni de broma tienen un nivel de quinto clasificado, de 0-3 ante el Barcelona y de no ganar fuera a equipos como el Cádiz o el Almería. No me lo creo. Y si el problema es mental, psicólogos. No coaches de mensaje espiritual y fácil. Psicólogos de verdad. Y no lo digo como un signo de debilidad, todo lo contrario, sino como una herramienta para mejorar y fortalecerse. Se acabó el chollo. ¡Qué vuelva el Atlético de Cholo!