El caos catalán: educación, sanidad y prisiones con la sequía al fondo

Cataluña se cae a pedazos en medio de un desastre monumental. Los años del procés han causado un deterioro gigantesco de la situación política, social y económica. El pistoletazo definitivo fue la fuga masiva de empresas en medio del golpe de Estado liderado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con el concurso de irresponsables como Artur Mas y los más egregios representantes de una burguesía de botarates encantados de haberse conocido en las tenidas del Palau de la Música, el Círculo Ecuestre, el de Economía, el del Liceo o el palco de Camp Nou.

La región es un erial incapaz de disimular su decrépita decadencia. La Generalidad presidida por Pere Aragonès es la zona cero de la incompetencia y la estulticia, un pozo sin fondo donde se dilapidan los recursos de los ciudadanos con el único objetivo de pagar las nóminas cada vez más infladas de un funcionariado elefantiásico.

Más que esconder la catástrofe, la convocatoria anticipada de elecciones exhibe las vergüenzas de un Govern que está relacionado con todos los problemas y con ninguna solución. Los funcionarios de prisiones se rebelan por el asesinato de una compañera y la respuesta de la Generalidad es mantener la mano blanda que pone en riesgo la vida de los responsables de la seguridad de las cárceles, que dicen que el incompetente al frente se mantiene en el cargo porque fue el que convirtió las prisiones en hoteles de lujo para los golpistas. Lógico. Eran y son sus jefes.

Pero hay más, mucho más. Esa educación pública convertida en la vergüenza de Europa. Los datos del informe PISA son elocuentes, como las conclusiones de la comisión del parlamento de Estrasburgo que constató de primera mano que la consejería de Educación incumple las leyes y las sentencias de manera pavorosa. O que acosa a las familias que piden clases de español para sus hijos sin el más mínimo pudor, como si lo normal fuera perseguir familias y pisotear sus derechos. Claro que para ello cuenta con la inestimable complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y la sanidad. Otro desastre con una falta de medios y personal endémica frente a la que la Generalidad responde con imposiciones lingüísticas a los profesionales, como si la eficiencia del sistema y su calidad dependiera de las nociones de catalán del personal sanitario. Más madera. Los agricultores catalanes, antaño aliados del procés muchos de ellos y que organizaban tractoradas por la república. Ahora se les ha caído la bandera separatista de las manos al constatar los nefastos efectos de tanta calçotada patriótica.

El colofón serán, si un diluvio no lo remedia, las restricciones de agua, una amenaza que ronda desde hace meses mientras el gobierno catalán presume de grandes proyectos a largo plazo porque según su graciosa propaganda "el agua no cae del cielo". Qué agudos. La última hora es que de seguir así el agua que salga de los grifos en Barcelona no será potable en verano. Y todo ello gracias a Puigdemont, Mas, Junqueras, los Pujol, el ínclito Aragonès, Salvador Illa y toda esa cohorte de jetas que han logrado apalancarse a pesar del fiasco de todas sus promesas.