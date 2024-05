¡Agradecimiento a Milei!

El comunicado del Gobierno de la Argentina sobre los insultos de un ministro de Sánchez a Milei, presidente del país hermano, ha venido como agua de mayo para despertar, por un lado, a los ingenuos de los cincos días de reflexión sobre qué tipo de personal pastorea España; y, por otro lado, a este cronista le da una prueba más sobre el argumento central de su último libro: Milei trae libertad, verdad y coherencia a la política de Hispanoamérica, incluida la nación española. Sí, he escrito un libro sobre las fuentes intelectuales de Javier Gerardo Milei. Su fulcro no es otro que la sección de Ideas de este periódico (agradezco públicamente a Luis Herrero Goldáraz, responsable de esas páginas, y al director de Libertad Digital, Raúl Vilas, por su apoyo incondicional para escribir sobre Milei). El núcleo central de la obra fue escrito durante los dos primeros meses de la llegada de Milei al poder.

Sencillo era mi objetivo. Quería dar a conocer al lector algunos autores de referencia en la vida y obra del presidente de la Argentina, siguiendo especialmente su libro Desenmascarando la mentira keynesiana (Unión Editorial, Madrid, 2021) y, naturalmente, releyendo algunos de su más memorables discursos en los ámbitos académicos y en la arena electoral. Destacan los economistas de la Escuela Austriaca (Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek) y el creador de la conocida Escuela de Chicago (Milton Friedman); también aparecen otros economistas, como Adam Smith y Keynes, constitucionalistas de la talla de Alberdi, filósofos políticos, como el norteamericano Bloom y el francés Revel, y la novelista Ayn Rand. Es un libro de celebración. Celebro que haya llegado a la presidencia de Argentina un hombre culto. Más aún, es la primera vez en la historia que un liberal-libertario alcanza el poder. Un hombre con ideas y principios morales llega, sí, al poder. Todo un hallazgo en nuestro tiempo. Fascina el personaje en sí mismo. Sobran motivos, decía yo, para acercarnos con cariño y esperanza a la figura de este personaje.

La imagen de Milei mostrada en mi libro ha quedado confirmada con este educado y certero comunicado contra el gobierno español y en defensa de la ciudadanía española. Por eso, precisamente, hemos de insistir en lo que está delante de nosotros. Debemos descubrir la realidad. O sea describirla. Frente a la mentira y la frialdad sanchista, Milei transmite verdad y entusiasmo. Debemos repetirle las veces que haga falta a estos ideólogos del engaño, a los kirchnerianos sanchistas, que la verdad es un valor esencial en un mercado político repleto de mentiras. El entusiasmo es fruto del coraje para defender su verdad. Milei es un extraordinario tribuno. Tiene agallas de verdad y no simuladas. Coraje cívico nos transmite Milei. Es un envidiable ciudadano, modelo político, para una España en ruinas.

Repito y repito: Milei tiene grandes dotes políticas canalizadas por una inmejorable capacidad de explicación. Enseña al que no sabe. Es un bienaventurado que nos educa en asuntos económicos con la precisión propia de un poeta. En el ámbito de la economía hace fácil y asequible lo difícil y raro; todo lo que otros convierten en abstracciones vacuas, él lo llena de vida. Ilustra los problemas de la economía con perfección matemática. Milei entusiasma por su rigor conceptual y coherencia política. Trae, sí, verdad, veracidad y verosimilitud. Sánchez queda en nada comparado con Milei. No me extraña que guarde silencio ante el comunicado de Gobierno de la Argentina.