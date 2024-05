El sufrimiento de Cataluña bajo la dictadura

Quizá el rasgo más triste de los españoles contemporáneos sea su muy acomplejada fascinación por los anglosajones, en particular los norteamericanos; triste toda vez que ellos, los anglosajones, no suelen disimular demasiado el altivo desprecio en la frontera del racismo que siempre han sentido por nosotros. Hoy, leyendo en El Mundo la entrevista que le ha hecho Maite Rico a Stéphane Dion, ese canadiense que ideó la famosa Ley de Claridad, he recordado lo que personalmente me ocurrió en el momento de máxima tensión del procés, cuando la televisión inglesa mandó a mi casa en Barcelona un equipo de cinco personas para entrevistarme durante media hora sobre… la persecución sufrida por los catalanes (solo por los catalanes) durante la dictadura de Franco.

Así, preguntado por las eventuales analogías entre el caso catalán y el secesionismo quebequés, el indocumentado de Dion suelta la siguiente perla: "Quebec nunca pasó por lo que Cataluña tuvo que pasar bajo el franquismo y antes de la Guerra Civil". ¿Qué le habrán metido a ese pobre tipo en la cabeza? Porque, que yo sepa, lo único en especial abyecto que sufrió Cataluña antes de la guerra civil fue una burguesía protonacionalista, la que se agrupaba en la Lliga, que destacó por su gran afición a ordenar y financiar el asesinato de sindicalistas en colaboración con las cloacas del Estado, que ya por entonces existían.

Más allá del extenso currículum criminal de su burguesía, ningún otro padecimiento afectó a los catalanes en mayor medida que al resto de los españoles. Y en cuanto a los pesares de Cataluña bajo el franquismo, el mayor fue sufrir la vergüenza colectiva de que no hubiese ningún preso nacionalista en las cárceles del régimen el 20 de noviembre de 1975. Porque resulta que no había ninguno. El heroísmo antifascista de nuestros separatistas nunca pasó de oír misa en catalán los domingos. La misa en catalán y un escudo del Barca en la solapa, eso fue todo. Hubo más resistentes contra la dictadura en la provincia de Lugo que en toda Cataluña. Asco de anglos.