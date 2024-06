Feijóo no debe caer en el cuento de la lechera

El PP ha arrancado la ultima semana de campaña para las elecciones europeas del próximo domingo más centrado en hipotéticos escenarios para el día después que en la tarea sacar el mayor rédito electoral posible a la lamentable deriva institucional que está padeciendo España por culpa de Pedro Sánchez. Buen ejemplo de ello lo constituyen las declaraciones de Alberto Nuñez Feijóo en las que reclama a Sánchez un adelanto electoral en caso de que el PP gane las europeas del próximo domingo, o en las que, por otra parte, plantea incluso la posibilidad de una moción de censura con formaciones tan antagónicas como son, respecto a los golpistas de Puigdemont, Vox y el propio Partido Popular.

A este respecto, hace ya semanas advertimos —con escaso éxito— que ya iba siendo hora de que cierta derecha política y mediática dejase de dar por descontado un adelanto electoral cada vez que Sánchez no logra sacar adelante un proyecto de ley o su partido sufre un revés electoral como el que tuvo en las gallegas o "como el que puedan tener los socialistas en las próximas elecciones europeas". Y es que por mal que le vaya al PSOE en las Europeas —cosa que por probable que sea no deja de estar por ver—, Sánchez no va darse por aludido ni va a dejar de ser ese personaje político capaz de todo con tal de aferrarse a la poltrona; poltrona que tiene garantizada —salvo moción de censura que lo desbanque— hasta 2027. A este respecto, menos improbable vemos un adelanto electoral por parte de Sánchez en caso de que su partido ganara las elecciones europeas (tal y como sólo aventura el CIS) que en caso de que las perdiera, tal y como pronostican el resto de los sondeos.

En cuanto a desbancar a Sánchez, nada hemos tenido ni tenemos en contra de mociones de censura contra este infausto presidente de gobierno impulsadas por formaciones constitucionalistas como mero ejercicio de denuncia política y por mucho que no estuviesen llamadas a prosperar aritméticamente por falta de apoyos. Pero plantear una moción de censura contra Sánchez en la que PP y Vox negociaran con una formación golpista como la de Puigdemont sería un inmoral y colosal disparate que Vox no cometería y que —queremos dar por descontado— el PP tampoco.

Y es que, una cosa es perder el tiempo con ensoñaciones en la que un Puigdemont despechado por no poder desbancar a Illa como presidente de la Generalidad apoyase, como venganza, gratis et amore una moción de censura impulsada por el PP y Vox; y otra cosa muy distinta que PP y Vox este dispuestos a intoxicarse con cesiones a los golpistas con tal de desbancar antes de tiempo a Pedro Sánchez.

El partido de Puigdemont podrá amenazar tantas veces como quiera al PSOE con "dejar caer a Pedro Sanchez" si los socialistas no le permiten acceder a la presidencia de la Generalidad. Pero esa amenaza no es ni será otra cosa que un farol, pues para que Sánchez caiga hace falta algo más que dejarlo sin apoyo parlamentario, sino respaldar de forma activa una moción de censura en la que los separatistas —incluidos los de Puigdemont— tendrían mucho más que perder que con la continuidad de Sánchez.

En este sentido, más le valdría a PP y a Vox apoyar la investidura de Salvador Illa —cosa que conseguirían aun con el rechazo de todas las formaciones separatistas—, que enfangarse en una moción de censura contra Sánchez haciendo concesiones a una formación separatista y golpista que no renuncia a seguir siéndolo como es la que lidera Puigdemont.

Todo deseo de cambio debe partir de la realidad. Y la realidad es que ni Puigdemont se va a unir a una moción de censura contra Sánchez impulsada por el PP y Vox ni Pedro Sánchez va a convocar elecciones anticipadas por muy malos resultados que coseche el próximo domingo. En esto último, y en el derecho y el deber que tienen el PP y Vox de establecer puentes entre ellos, es en lo que se tiene que centrar Feijóo y no en ningún cuento de la lechera.