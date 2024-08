Las fiestas proetarras patrocinadas por el PSOE y el PNV

Las fiestas de los pueblos y ciudades del País Vasco y Navarra no son momentos precisamente agradables para las víctimas de la banda terrorista ETA y para los ciudadanos no nacionalistas que no han olvidado el pasado reciente y que son conscientes del peso y la influencia de los asesinos y sus herederos políticos en las instituciones de ambas regiones. El enaltecimiento del terrorismo, la exaltación de los miembros de la banda y de su crímenes y los mensajes de odio contra todo aquel que no comulga con el separatismo vasco, los señalamientos y las amenazas están a la orden del día. Y todo ello convenientemente amparado y sufragado por ayuntamientos entregados a borrar las huellas del pasado, pervertir la memoria y manipular la historia.

Que la actriz Itziar Ituño Martínez, conocida por su participación en la serie La Casa de Papel pero mucho más por su apoyo a los presos etarras, vaya a ser la pregonera de la Semana Grande de Bilbao es un ejemplo de esa situación cruel con las víctimas y que demuestra la verdadera cara de partidos como el PSE-PSOE, que gobierna con el PNV en la capital vizcaína. Ituño Martínez se ha mostrado por activa y por pasiva más afín a los asesinos que a sus víctimas. No oculta su filiación proetarra porque lo más que puede perder es un patrocinio, no la vida, a diferencia de sus contrarios.

Ella será la que salga al balcón del Teatro Arriaga para dar por inaugurados los festejos, unas fiestas que nacen politizadas y en las que tendrán barra libre quienes hacen apología de la violencia terrorista, quienes aplaudieron los asesinatos y las extorsiones, quienes mantienen viva la llama etarra y quienes exigen y consiguen la excarcelación de criminales que son considerados auténticos héroes mientras sus asesinatos alcanzan la categoría de leyendas. En ese contexto no es extraño que una actriz que reclama la liberación de los asesinos vaya a ser la protagonista del pregón de unas fiestas que se utilizan además para el más salvaje y cruel de los adoctrinamientos, el desprecio por las víctimas y la deshumanización de los contrarios.

Que el PSOE de Pedro Sánchez presuma de que España es un país más unido y transversal gracias a su política de alianzas con los separatistas y los proetarras refleja a las claras la calaña de los actuales dirigentes socialistas, empeñados en mantenerse en el poder aunque para ello tengan que contratar actrices como esta Ituño Martínez para que bailen sobre los ataúdes de las casi mil víctimas de ETA. La banda fue derrotada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por jueces y fiscales que arriesgaron sus vidas y en muchos casos las sacrificaron en el combate contra el terrorismo. El PSOE de Zapatero y Sánchez es quien tendió la mano a los criminales y les ha permitido convertir esa derrota en una victoria que celebrarán este sábado en Bilbao.