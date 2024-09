Detrás de una gran pichona, siempre hay un gran pichón

Publica El Mundo este viernes una noticia del pasado martes, cuando el Consejo de ministros decidió renovar la estructura del sanedrín de la Moncloa. Cuenta el periódico, como ya hizo en su día El País, que Pedro Sánchez se ha rodeado de jóvenes, aunque sobradamente preparados. Se destaca que, entre los muchos méritos de los imberbes, no está el de pertenecer al partido. Todo se ha hecho de la mano de Diego Rubio, el nuevo jefe de gabinete, también muy joven, que sustituye a Óscar López, pateado a un ministerio en el que sestear hasta que le llegue, esperemos que pronto, la jubilación. El tal Diego Rubio vino de la mano de Iván Redondo y, como hábil trepa que sin duda es, no sólo supo evitar tener que acompañar a su mentor en el exilio, sino que se las apañó para terminar ocupando su cargo.

La cosa no tendría mayor comentario que el de recordar el título de la tesis de este académico (sic.), que no es otro que el de "La ética del engaño". Pero, he aquí que en El Mundo se habla de otra aportación que agradecer a nuestro púber intelectual: "España 2050, fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo". Se trata de un informe, elaborado por su equipo, dirigido a promover "la gobernanza anticipatoria", sea lo que demonios quiera Rubio que esto sea. Pues bien, el periódico, con incuestionable mal café, recoge un párrafo del citado informe. Es un complemento al suelto de Carlos Cue muy necesario. El periodista de El País fue, como siempre, muy piadoso con las sandeces que su señorito o sus mandados puedan decir, y ocultó la existencia del prescindible memorándum. Sin embargo, lo que recoge El Mundo resulta extraordinariamente revelador. Parte del texto dice así: "hay que implementar sistemas efectivos de gobernanza anticipatoria multinivel y de trabajo en red con el objetivo de aprovechar mejor las sinergias territoriales, optimizar los recursos disponibles y crear nuevas respuestas compartidas a los retos económicos, sociales y medioambientales que traerá el futuro".

¿Les suena la verborrea? ¿A que ya antes olieron este humo? ¿No les resulta familiar esta vaciedad? Cualquiera puede opinar lo que quiera, pero la "gobernanza anticipatoria multinivel" suena sospechosamente parecido a la "estrategia multicanal" a la que Begoña Gómez se refiere en uno de sus vídeos promocionales. Es verdad que la charla de la "multicanalidad" es de 2017, fecha en la que Sánchez todavía no había comprado los votos para triunfar en su moción de censura. Pero es imposible que nadie hable de una forma tan similarmente barroca y huera sin que haya habido entre ellos sinergias multinivel, multicanal e incluso alguna "poligradual". Todo sugiere que lo mejor que aprendió Diego Rubio en Oxford es a hacer la pelota. En concreto, le adiestraron para que supiera que un buen cobista no adula tanto al jefe, como hizo con torpeza de adolescente Iván Redondo, sino a su mujer. Ella es la que posee la llave del ascenso. Y por eso Iván Redondo sigue en La Vanguardia lamiéndose las heridas y un niñato que acaba de dejar el pupitre ocupa su puesto al poco de haber llegado allí de su mano. ¡Qué novela habría escrito Guy de Maupassant!