Sed felices en la India

No sé a ustedes, pero a mí las imágenes del viaje de Pedro Sánchez y Begoña Gómez a la India me están llegando al corazón. Ya me había emocionado al ver al presidente recibido con flores y vítores, pero con el vídeo de ella en una universidad, ese ámbito que le es tan propio, es que se me saltan las lágrimas.

"Su excelencia" Begoña Gómez también se desquita en la India: las imágenes de su agenda oculta

Desde las mejores entregas del NO-DO que no veíamos algo tan bonito, de verdad, seguro que ustedes también han pensado en ello. Y es que está claro que las imágenes –que han sido elaboradas y publicadas por el propio centro educativo, reconozcamos el mérito a quién de verdad lo tiene– desprenden el sabor y el encanto de aquellos viejos noticieros en los que "su excelencia el jefe del Estado" inauguraba esto o visitaba aquello.

Y además el vídeo ha sido actualizado con mucha elegancia al tipo de comunicación que se estila hoy en día: esas cámaras lentas, esos colores saturados, esos planos tomados con un dron… ¿Y qué me dicen de ella? ¿Han visto una influencer más elegante, pero al mismo tiempo más profesional, pero al mismo tiempo tan animada, jovial y sonriente?

Lo único que no me acaba de cuadrar es que hay algo así como una exhibición de rarezas indígenas que es realmente como si el Caudillo visitase Fernando Poo, amén de que se ven más coros y danzas que en un encuentro nacional de la Sección Femenina. En estos sentidos, la Parul University, que es una respetable institución privada, necesita un cierto Aggiornamento.

Por un lado, no me cabe ninguna duda de que tras este viaje todas las encuestas le darán a Pedro Sánchez la holgada victoria que predice con ahínco el CIS: todos los españoles estamos emocionados por la calidez del recibimiento de la población de un país tan importante y, sobre todo, en el que se conocen tan bien las entretelas de las políticas europeas. Esto marca un antes y un después, sin duda.

Por el otro, se les ve tan felices, tan reconocidos y hasta tan guapos que, mira, casi mejor que se queden allí. Total, para qué van a volver a este país tan desagradecido que no quiere arrodillarse ante ellos y con estos jueces tan quisquillosos que te imputan por cuatro delitos en cuanto te descuidas, a pesar de que el ministro de Justicia dice que "no hay absolutamente nada". Y el ministro de Justicia no puede mentir, ¿verdad?

No, Pedro, Bego, no os merecemos y vosotros no os merecéis sufrir con tanta maldad judicial y con esos socios de Gobierno tan desastrosos que os han tocado. Quedaos por allí, no hace falta que volváis, sed felices en la India.