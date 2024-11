Donald J. Trump sí tiene quien le escriba

No sólo escribe él mismo, que ha publicado varios libros, o escriben decenas de ellos sobre él llamándole de todo o alabándolo con desmesura, sino que en su nuevo gabinete también tiene quién le escriba. Incluso en casa, que su esposa Melania ha publicado este mismo año y en plena campaña electoral un libro titulado con su nombre, Melania, que se ha convertido en un superventas en los Estados Unidos.

Sobre Melania Trump, fíjense cómo son algunos sicarios de los demócratas americanos, que nos recuerdan mucho a otros zurdos más próximos, se ha llegado a escribir From the Whore House to the White House: The true story of Melania Trump. O sea, De la Casa de Putas a la Casa Blanca: la verdadera historia de Melania. Al parecer, esto sí es políticamente correcto, pero no lo es hablar de "American people" en algunas Universidades[i], porque, al parecer, sugiere nación o patria, algo condenable, horrible, reaccionario.

Pero volvamos a los escritores de Donald J. Trump y prometemos no hacer comparaciones vergonzosas. Verán. Entre los miembros y altos cargos de su futuro Gobierno, que, hasta el momento, son 21, al menos 13 han escrito por lo menos un libro y muchos de ellos varios. La lista completa de los conocidos es la que sigue:

Repasemos. Además de la elevada formación de la mayoría de ellos, que puede comprobarse fácilmente, más de la mitad son escritores de libros. J.D. Vance escribió el best seller llevado al cine, Hillbilly elegy, sobre la historia de su familia y la pobreza de muchos blancos en USA. Marco Rubio, de origen cubano y asturiano, ha escrito al menos tres libros. El más más que notable y reciente, no traducido al español, se titula "Décadas de decadencia: cómo nuestras élites malcriadas arruinaron la herencia de libertad, seguridad y prosperidad de Estados Unidos".

El futuro secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene cuatros libros, ninguno publicado en España. El último, de este año, lleva por título: "La guerra contra los guerreros: Detrás de la traición a los hombres que nos mantienen libres". Robert F. Kennedy tiene varios[ii]. El más reciente, bestseller para The New York Times, es "Vacunas, no vacunas: dejad que la ciencia hable", tampoco editado en España. Doug Collins escribió un libro sobre la obsesión de los demócratas con Trump. Inencontrable en español.

Caso relevante es el de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, que ha escrito dos que sepamos, tampoco accesibles en español. Este año ha publicado "No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward" (No hay marcha atrás: la verdad sobre lo que está equivocado en la política y cómo hacer avanzar a Estados Unidos).

Igualmente, Matt Gaetz, Tulsi Gabbard, Michael Waltz, Tom Homan, Mike Huckabee, Vivek Ramaswamy y Elon Musk (alguno él mismo y muchos más sobre él), han escrito libros, la mayoría sin traducción española[iii]. Sin embargo, la izquierda española insiste en desacreditar la solvencia y la capacidad de todos los que rodean a Trump. Ni siquiera sienten la sombra de una duda. Es lo que tienen las ideologías salvíficas. Leer, ¿para qué? ¿Y escribir argumentando? Anda ya. Los buenos de la peli, según ellos mismos, se bastan y sobran para condenar a sus malos. Y se van (o huyen) de la "bulosa" y "pérfida" red X, precisamente ahora que no hay censura.

Mejor que los libros y las tesis se los escriban a uno, ya saben a quién. Salvo Marlaska, que escribió un libro hace años y José Manuel Albares, no encuentro más ministros, ni ministras, escritores. Ah, sí, Jordi Hereu Boher. Sólo he buscado en Amazon, perdonen si hay error. Bueno, aparte y eso sí, está Begoña Gómez, que tiene su obra principal en la Complutense.

[i] La Universidad de Standford publicó una lista de palabras incorrectas que puede verse aquí. Otro ejemplo es "hispano" que prefiere sustituir por latinx, porque lo de hispano recuerda al "colonialismo" español. ¿Saben quién fue Leland Standford, su fundador? Alguien que, como gobernador de California, inspiró el exterminio de los indígenas. Hasta hay quien lo llama genocida sin exagerar nada.

[ii]En español puede encontrarse Toda la verdad sobre el COVID-19, ,de 2021, un libro colectivo en el que participa.

[iii] ¿Será inocente esto de las no traducciones al español?