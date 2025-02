¡Paz o guerra!

Trump está abriendo el camino a la negociación de la paz y desata la histeria de Europa. Uno lee la prensa diría y cree que asistimos a un suicidio colectivo. Elijo al azar un periódico de papel del Grupo Vocento y me quedó fuera de juego. No sé si yo necesito una camisa de mangas largas para que me internen en la Casa Verde o la prensa vive instalada en la propaganda antiamericana aliada con la quinta columna de Putin en Occidente. Hablemos en serio de Trump y mandemos al carajo el pobre discurso elaborado por la prensa europea en general, y la española en particular. Trump está cumpliendo lo prometido durante los últimos tres años: acabar inmediatamente con la guerra de Rusia contra Ucrania. Exactamente eso es lo que está haciendo. Está negociando con todos para conseguir un alto el fuego. ¿Cuál es el escándalo? ¡Qué ha sacado de su aislamiento a Putin! Por fortuna, lo ha sacado de su madriguera para detener la guerra. Con alguien habrá qué empezar para poner Orden, pues que la UE le ha estado dando oxígeno a Putin sin parar en los últimos tres años. Trump está tratando el asunto con todos los actores. Hace política del siglo XXI y le responde con categorías del XX y, a veces, del XIX. Trump no le ha regalado nada a Putin y, además, no le ha dicho al mundo que Rusia haya ganado la guerra. La Administración de Trump está jugando limpio. Dijo durante la campaña electoral y sigue diciendo, no se cansa de repetirlo, que con él la guerra no habría tenido lugar. Y, ahora, intuyo y sólo intuyo, no nos hagamos los listos, que seguirá algunos de los consejos de Kissinger: acuerdo con Rusia sobre Ucrania, la famosa república que dio origen a la Unión Soviética y, no lo olvidemos, también gracias a ella desapareció la URSS. Ucrania debe tener un estatuto de neutralidad similar al de Finlandia y Austria y, por supuesto, con visos de integración en la UE, aunque no en la OTAN. Se trataba y, por supuesto, se trata de eludir la entente de Rusia con China. Algo que mucho dan por descontado, siguiendo al citado Kissinger, y que yo considero una quimera, entre otras razones, porque el ruso medio siempre ha mirado a Europa y jamás a China… Los desprecian como asiáticos de segunda. Además, los jerarcas y oligarcas rusos, los que tienen su activos en Europa y Améríca, jamás le permitirían a Putin entregarse a Xi Jinping.

Trump ha "obligado", sí, a negociar a Putin. Lo tiene entablillado, pero aquí decimos muy alegremente, y sin percibir todos los factores de novedad que trae el asunto, que el gobierno republicano de EE.UU. ha abdicado de su misión: la defensa de la democracia y la libertad. Durante tres años, nadie ha movido un dedo para hallar una solución a la guerra de Ucrania. Llega Trump. Es el primero que pide un alto el fuego para detener la carnicería. Aunque con condiciones, trata de negociar con todos y se le tiran a la yugular como perros rabiosos. Todos los miembros de su gabinete están negociando con las cartas boca arriba. Son personas decentes. Le han dicho a la UE lo obvio, o sea, lo que dijo el niño al rey en el cuento de Andersen: "El rey está desnudo". Trump, en fin, nunca hubieran dicho la frase de Biden, cuando Putin invadió Ucrania: "Una pequeña invasión no es una guerra". Nadie hizo más que Biden para que la guerra no fuera ganada por Ucrania. Sí, a finales del 2023 y principios del 2024, cuando el ejército ucraniano pasó de la defensa al ataque, cuando estaba en pleno avance, Biden cortó durante medio año todos los suministros de armamento a Ucrania. ¡Ya me dirán, amigos, qué ejército en el mundo puede ganar algo sin armas! Todo lo que hizo Biden fue a regañadientes y forzado siempre por algunos demócratas de su partido que le exigieron más compromiso contra Rusia, donde su hijo tenía negocios no demasiados limpios. ¿Qué decir de la UE? Ha dejado algún país de la Unión de comprar hidrocarburos y gas rusos durante la guerra o, por el contrario, algunos países, como es el caso de España, han aumentado la cantidad de esas compras…