Es una lástima que el Gobierno no haya encontrado todavía la razón última del apagón del lunes 28 y, en caso de haberlo, a un responsable concreto, porque si diésemos con él podríamos felicitarlo como se merece y darle las gracias.

Hablo en serio, bueno, no del todo pero un poco sí: después de escuchar al presidente explicando lo maravillosas que fueron aquellas fatídicas horas, lo buenos que demostramos ser los españoles y el ejemplo que le hemos dado al mundo con nuestro comportamiento mientras nos quedamos sin luz, casi que te entran ganas de, no digo uno cada día, pero sí apuntarte al apagón del lunes semana sí y semana también. ¿Es aquí donde dan hora?

Resulta que nosotros estábamos angustiados y preocupados, pero el país florecía en un día todavía más primaveral: "La gente circuló con prudencia, se reunió con familiares y amigos, en nuestras calles se mantuvo un clima de seguridad y confianza", ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso este miércoles, glosando, entre otras cosas, que "la fortaleza no es no caer sino saber levantarse cuando caemos". Mira tú que bien.

La España vaciada demostró que está llena de gente de corazón, circulamos de maravilla pese a que no había semáforos "ni radares" y, lo mejor de todo, "el número de delitos reportados en los primeros tres días tras el apagón fue un 50 por ciento inferior a la semana anterior".

Ahí lo tienen: tenemos a los delincuentes más cívicos del mundo, gente tan educada que en esos días de turbación se queda en casa o sale por ahí, sí, pero sólo para circular con suma prudencia y no para hacer el mal. Fíjense qué maravillas hemos descubierto gracias al apagón, qué suerte hemos tenido. Gracias, Pedro.

No sé, puede que yo me equivoque, pero mi impresión es que esta impresionante catarata de almíbar sobre algo que todos hemos sufrido en mayor o menor medida, que no había pasado nunca y que no iba a pasar nunca, según juraban los mismos que ahora poco menos que se felicitan de haberlo logrado, no va a colar. No digo que esto vaya a ser el fin del Gobierno, porque a saber qué es lo que logra acabar con esa auténtica lapa del poder que es Pedro Sánchez, pero por mucho que se empeñen no, no nos vamos a sentir felices y contentos por dejar de ser primer mundo.

Que en eso es en lo que estamos, por si no se han dado ustedes cuenta.

