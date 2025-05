Esto no puede quedar así… ¿o puede?

Sabemos ya hasta la fecha del próximo congreso nacional del PP. Tendrá lugar los próximos 5 y 6 de julio. Sabemos también de sus equilibrios entre barones, que ya se verá. Lo cierto es que el presidente neutralizado del cónclave será alguien perteneciente al ala más liberal y nacional del partido, pero la ponencia política estará en manos variopintas, desde las maricomplejines sorayistas que han ensalzado al exterrorista tupamaro Mújica, como Juan Manuel Moreno, a quienes se definen como nano-ideológicos, Natalia Chueca y Alfonso Fernández Mañueco, pasando por la más esperanzadora, pero en minoría, eurodiputada Alma Ezcurra.

Pero no sabemos lo esencial. El que va a salir de ese Congreso, ¿será un partido al que podamos votar muchos españoles que creemos que hay cosas que no pueden quedarse así? Una cosa es la alternancia en el poder, propio de las democracias sanas, y otra es el intento de ocupación de puestos, instituciones y dineros por parte de una coalición monstruosa que va a exigir que se respeten sus conquistas como si fueran un derecho adquirido.

Lo sufrimos en carne viva en Andalucía. Desde antes de 1982, en la fase preautonómica y luego desde el primer año de los 36 de gobiernos socialistas, los socialistas, finalmente ayudado por andalucistas, comunistas e incluso por Ciudadanos, impidieron la alternancia demonizando al PP y ocupando administraciones y empresas públicas, Cajas de Ahorro, enseñanzas, universidades, contrataciones, adjudicaciones, medios de comunicación…

¿Y qué ha hecho el protocolista Moreno? Heredar ese régimen, olvidar la batalla de tantos por la justicia y las libertades y centrarse, no en gobernar con dignidad y eficacia, sino mantenerse en el poder. Una carambola de la fortuna le hizo pasar de ser el candidato menos votado del PP andaluz a presidente inmerecido de la Junta, gracias a Ciudadanos y a Vox, para no cambiar lo esencial y permitir que todo continuara de forma parecida. Sí, es rentable, pero no es moral.

Por ello, necesitamos saber si Alberto Núñez Feijóo va a hacernos un "Moreno" si llega al gobierno. No se puede exigir que, en sus marcos de referencia, se haga un "Milei", pero sí podemos pedirle que nos diga si va a hacerse cuando menos un trío con Aes (Aznar, Aguirre, Ayuso) y se atreverá a gobernar la nación antes de que desaparezca o si prefiere el mal ejemplo de aquel gallego de cuyo nombre no quiero acordarme que echó a liberales, a democristianos y a conservadores del seno del PP, dando origen a Ciudadanos, a Vox y a otros huérfanos.

Pondré algunos ejemplos. ¿Va a quedar así el tema de ETA-Bildu, con las víctimas humilladas, acojonados y maltratadas y los criminales aplaudidos y venerados? ¿Va a ser inútil el sacrificio de casi mil españoles asesinados, miles de heridos y centenares de miles exilliados? ¿Va a quedar así el tema de los separatismos, desde los fueros y la lengua común a los privilegios de todo tipo alcanzados por decenios de cesiones y rendiciones?

¿Va a quedarse así el tema de la DANA, no ya sus efectos calamitosos sobre miles de valencianos desamparados como ha puesto de manifiesto el emocionante documental de esta casa encabezado por Vanessa Vallecillo, sino la ausencia de un Estado que desertó de sus responsabilidades? ¿Vamos a seguir sin Plan Hidrológico Nacional? ¿Sin un proyecto serio y competente sobre las necesidades energéticas, con la energía nuclear incluida? ¿Sin un Plan Nacional de Educación que instruya sin ideologizar? ¿Sin un proyecto para la agricultura y la pesca nacionales?

¿Va a quedarse así el panorama electoral privilegiando a los nacionalismos y los grandes partidos? ¿Vamos a seguir sufriendo el chalaneo de intercambio de cromos en las instituciones, desde la Justicia a RTVE y a tantas otras instancias? ¿Se va a volver a las mayorías cualificadas que exige la Constitución? ¿Se va a profesionalizar y a reducir la Función Pública para dejarla libre de obesidad y de enchufes?

¿Vamos a seguir soportando las ideologías de género que han eliminado de un plumazo la presunción de inocencia y la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Vamos a cambiar arbitrariamente hechos, fechas e interpretaciones para que la II República no sea lo que fue, un intento de liquidar a la media España, demasiadas veces por el terror? ¿Vamos a seguir quitando símbolos franquistas para sustituirlos por otros guerracivilistas?

Animo a quienes quieran a elaborar un documento completo de asuntos que no pueden quedar así. ¿Para qué votar que gobierne el PP, solo, o en compañía de otros, y comprobar que todas estas cosas y otras muchas importantes se quedan como están? ¿Para qué la democracia? ¿Para qué el PP? Y España, ¿para qué? Las promesas electorales se hacen para cumplirse en una democracia que respeta a los ciudadanos. El PP nacional lo incumplió todo desde 2011, habiendo obtenido una mayoría absolutísima en Las Cortes, en las Autonomías y en los Ayuntamientos.

Eso no puede volver a pasar. ¿Por qué Zapatero derogó en un santiamén la Ley de Educación y anuló el Plan Hidrológico, entre otras muchas cosas, y un nuevo gobierno no puede desandar caminos que han demostrado ineficacia, voluntad de discordia y ausencia de una visión nacional de España?

Pues sí, me gustaría saber si el PP de Feijóo, con la claridad exigible, va a hacerlo bien o como ya es costumbre. Antes de votar, a ser posible.