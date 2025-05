El PSOE no tiene reputación que se pueda dañar

El penúltimo escándalo protagonizado por los socialistas lo hacía público ayer El Confidencial, al desvelar la existencia de una trama para desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de las investigaciones judiciales sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el Fiscal General del Estado y el caso Koldo.

Según dicha información, una fontanera del PSOE, María Leire Díez, se habría reunido con un investigado por la Audiencia Nacional para pedirle información comprometedora sobre Antonio Balas, el Teniente Coronel de la Guardia Civil responsable de estas investigaciones. El objetivo de esta operación de tintes mafiosos sería desacreditar los informes de la UCO que apuntalan, cada vez con mayor claridad, la existencia de diversas tramas corruptas en el seno del Gobierno y el partido socialista.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha negado que haya personas buscando acabar con este agente de la benemérita, asegurando que los nombres que aparecen en la citada información no están en nómina de los socialistas. Sin embargo, María Leire Díez, ex teniente socialista de la localidad de Vega del Pas, ha trabajado en dos empresas públicas dependientes del Gobierno en las que tenía cargos de libre designación –ENUSA y Correos–, en cuyos organigramas no suele figurar nadie que no cuente con el beneplácito de Sánchez. Por otra parte, la noticia de El Confidencial establece un claro nexo entre Díez y Santos Cerdán, al describir a la primera como "una fontanera" del PSOE con acceso a la sede federal de la calle Ferraz, como se puede comprobar en las imágenes que ilustran la referida información.

Esther Peña trata de desactivar el escándalo aludiendo a una conspiración mediática que busca provocar "un daño reputacional" al PSOE. El intento resultaría menos grotesco si a los socialistas les quedara alguna reputación que salvar, pero no solo se trata de la cascada de escándalos que rodean al partido, sino de la tácticas mafiosas que están empleando para desviar el foco de atención sobre la podredumbre sistémica del sanchismo, que han convertido al PSOE en una vulgar guardia de corps al servicio exclusivo de Sánchez y su familia, cada vez más acorralados por la corrupción.