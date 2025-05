De Russian Red al affaire Melody: las chicas se rebelan

Primero fueron a por Yuval Raphael, la representante israelí. Luego, cargaron contra Melody, la cantante española. La campaña de acoso y derribo de la izquierda nacional, del gobierno socialista a RTVE pasando por todos los medios sanchistas, contra estas dos mujeres es uno de los sucesos más vergonzosos, machistas y misóginos que hemos presenciado en los últimos años. Un síntoma más del síndrome errejoniano de la izquierda: cuanto más feminista se declara, más peligrosa resulta para las mujeres.

El caso específico de Melody resulta paradigmático: sale una mujer empoderada de verdad, poniendo en su sitio a machirulos travestidos de "aliados" como Broncano y criticando a un poder fáctico como RTVE, y El País y sus escribidoras de cuota se le tiran al cuello. Pero Melody factura sin que le tenga que dar permiso Sánchez.

Broncano, obediente soldadito de Moncloa, desempolva la táctica de De la Morena contra García: provocar, pinchar y esperar el aplauso del rebaño progre. Pero Motos no mordió el anzuelo, y nuestro bufón catódico acaba perdido en su propio guion, recitando el catecismo sanchista como si fuera a presentarse al casting de la próxima gala del PSOE. Ahora trata la misma táctica de envilecimiento con Melody, convirtiéndola en un anzuelo para pescar en audiencias revueltas. Pero Broncano no hace sino seguir el guion que marca Moncloa y que exige no desviarse ni un milímetro de la retórica del "genocidio", so pena de verse condenado al ostracismo social. Melody, que es nada más y nada menos que una cantante y punto, no ha caído en la cuenta de que en el régimen sanchista no se permiten espacios de independencia y neutralidad, sino que todo está corrompido y contaminado por el "PSOE state of mind".

Esta censura política que exige que incluso lo personal sea socialistamente correcto, lo sufrió también la cantante Russian Red (Lourdes Hernández para sus amigos y familiares), cuando no se le ocurrió otra cosa que creerse que vivía en un país libre, confesando que políticamente era más de derechas que de izquierdas. Desde ese momento se convirtió en víctima de todo tipo de insultos en las redes sociales, sobre todo de sus propios compañeros de profesión, véase Antonio Vegas (la llamó "cretina y cabrona") y de algún miembro del Partido Socialista (un típico concejal socialista la tildó de fascista). Roma no paga traidores, y el PSOE no tolera disidentes.

Con Melody ha vuelto a suceder lo mismo: la burbuja socialista se ha convertido de nuevo en una combinación de gulag y cheka. Otro Nacho, esta vez Duato, ha saltado no como un bailarín sino como una pulga amaestrada para reconvenir a Melody por saltarse la coreografía que marcan desde el núcleo irradiador de la hegemonía progre. Con la condescendencia de quien se cree guardián de la moral, Nacho Duato le suelta a Melody que "un artista debe posicionarse, porque un genocidio es un genocidio". Como si ella, que solo quiere cantar, necesitara un sermón para entender el mundo..

En España, efectivamente, un artista debe posicionarse si no quiere que le cuelguen el sambenito de ser un cretino derechista, un cabrón fascista y un genocida de facto. La posición que debe adoptar cualquier artista español que pretenda una carrera de éxito es cara al sol sanchista, ceja zapaterista en alto y prietas las filas del equipo de opinión sincronizada. Para la próxima edición de Eurovisión deberíamos mandar a Nacho Vegas a cantar una versión indie de la Internacional con Nacho Duato brincando a su alrededor. Igual hasta ganaríamos en el festival por antonomasia de la caspa progre.