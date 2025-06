¡Sea valiente, Feijóo!.

​"Quieren convertir a España", ha dicho Esperanza Aguirre, "en la Venezuela de Europa". Se equivoca la política del PP. Hace tiempo que España es en muchos aspectos peor que Venezuela, entre otros motivos, porque la Oposición española, o sea, el PP se lo ha puesto muy fácil a Sánchez y a su aliados separatistas. Su Oposición ha sido endeble y dudosa, sobre todo si tiene en cuenta el inmenso poder local y autonómico que esta formación tiene a su disposición; y, además, el PP carece de un proyecto nacional capaz de romperle la columna vertebral a un gobierno corrupto, ineficaz y totalitario.

​La débil capacidad de movilización de los populares es obvia: hasta el domingo, día 8 de junio de 2025, el PP ha sido incapaz de convocar una manifestación contra el gobierno del Sánchez; se dice pronto, pero hemos tenido que esperar más de dos años para que este partido salga a la calle, cuando existían mil razones para hacerlo nada más formado el gobierno de Sánchez; sólo por no presentar el Gobierno la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sí, sólo por eso el PP debería haber removido Roma con Santiago hasta movilizar al último español dormido y acobardado por el totalitarismo sanchista.

​¿Qué decir del "proyecto nacional" del PP, cuando hasta hace tres días el señor Feijóo no ha dejado de insistir en la necesidad de hacer grandes acuerdos con el PSOE?, ¿cómo nos vamos a creer el proyecto nacional del PP, cuando no ha roto todos sus acuerdos con el PSOE en la Unión Europea y en sectores clave de las instituciones españolas?, ¿cómo vamos a tomarnos en serio al PP, si aún no ha definido las líneas estratégicas y tácticas de colaboración nacional con el tercer partido más votado en España, VOX?, ¿quién puede tener confianza en el discurso de Feijóo si aún alberga expectativas de colaboración con los separatistas del PNV y de la vieja CiU o cómo se llame ahora? No son gente de confianza, señores del PP, mientras ustedes no aclaren todas estas dudas a los españoles, tendremos que seguir pensando que están colaborando de modo indirecto a mantener un "régimen" de corte venezolano en Europa. Sí, ustedes señores del PP, están en la pomada wokista de la Unión Europea. Sí, señores del PP, sus acuerdos con el PSOE en la UE son bochornosos. Sí, señores del PP, hasta que no expliquen su posición sobre el devenir de nuestras relaciones con los EE.UU. de Trump no son creíbles. Por no decir de nada del trato que le dan a su compañera de partido, la señora Ayuso, por oponerse simplemente al rollo separatista de las lenguas.

​Por lo tanto, señor Feijóo, ha llegado la hora de ser valiente. No se arrugue. El poder institucional que le respalda es importante. No olvide que su partido es el más votado de España. Hágalo valer con Política en mayúscula. Traduzca, intérprete y canalice con rigor la gran manifestación de este domingo. Sea valiente, no cese en el empeño. Vamos, ahora, a por la moción de de censura y déjese de zarandajas sobre su derrota o éxito. Lo importante es la movilización permanente contra el déspota, porque si no lo hace, naturalmente, tendremos que pensar que usted está contribuyendo a que empecemos a plantearnos muy seriamente que esto, España, ya es la Venezuela de Europa.

​Señor Feijóo: si usted no carga la suerte, no echa la pata "palante", no es creíble. Las cosas están claras. Nadie duda de que Sánchez es un autócrata. Nadie duda de que los ejes clave de la democracia han desaparecido de nuestro país. Nadie con inteligencia deja de sospechar que pudiera no haber elecciones libres en 2027. Si todo eso está al alcance de cualquier ciudadano de España, entonces no se entiende porqué usted no se arriesga a presentar una moción de censura. No responda: porque la perdería… Por Dios bendito, esa no es una respuesta sino la constatación de que España es la Venezuela de Europa.