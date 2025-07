Hablemos del yerno de Sabiniano

La reacción de la organización criminal conocida como PSOE a la intervención parlamentaria de Feijóo recordando a Pedro Sánchez que ha vivido del negocio de la prostitución nos ha recordado una vez más que el puño de hierro de la izquierda siempre ha estado acompañado de una mandíbula no ya de cristal sino líquida, gaseosa, que no se puede ni romper porque nunca ha estado realmente ahí. ¡Pero cómo se atreven! ¡Eso es personal, no como lo del hermano y la pareja de Ayuso! ¡La sauna Adán no era un prostíbulo, y decir lo contrario es homófobo!

Pero lo cierto es que sí, que el presidente abolicionista Pedro Sánchez vivió durante años en una vivienda pagada por los prostíbulos, que no se limitaban al de la calle San Bernardo ni a la prostitución masculina, del proxeneta Sabiniano. Que además la policía encontró cámaras ocultas ilegales en dos de sus locales, pero Protección de Datos archivó el caso en plena época Zapatero. Que eso de juntarse en un coche con Koldo, Ábalos y Cerdán no supuso para Sánchez su primer e ingenuo contacto con delincuentes, sino un día más en la oficina para alguien que toda su vida había chapoteado en la cloaca.

Y en estas estábamos cuando llegaron los disturbios de Torre Pacheco, hechos a medida para salvar el hundimiento mediático que estaba sufriendo Sánchez después de que Feijóo decidiera que ya era hora de que la turbia historia de Sabiniano, su hermano, su hija y su yerno debía pasar de la oscuridad de redes sociales y medios digitales a la luz de las tertulias televisivas. Unos enfrentamientos que las fuerzas del orden podrían haber desactivado el primer día, porque cuando Marlaska quiere, la Policía es perfectamente capaz de disolver una manifestación, una concentración, incluso una turba. Lo dejó claro cuando miles de personas quisieron berrear sin éxito frente a la sede del PSOE en Ferraz, sin ir más lejos. Por eso sabemos que lo que está sucediendo en Torre Pacheco pasa porque el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que pase. Y no hay más.

Porque en medio de la autodestrucción del partido que más daño ha hecho a España en su historia, había que encontrar algo a lo que aferrarse, algo que nos dividiera ideológicamente y que permitiera a la PSOE llamar a filas y gritar a los suyos que sí, que son unos corruptos, unos puteros y viven del dinero de proxenetas, pero al menos no son Vox. Y al contrario que hace unas semanas en Hernani, donde los que se enfrentaron a los magrebíes berreaban el "gora eta" que gobierna el pueblo, esto sí convenía que ocupara todo el aire mediático posible. Y no hay más.

Pero Torre Pacheco pasará. Y seguiremos hablando del yerno de Sabiniano porque seguirá ahí, destruyendo lo que queda de España. Incluyendo Torre Pacheco.