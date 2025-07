La coherencia de la política arancelaria de Trump

Poner en su sitio a la ideología woke, o sea, fuera del mundo del saber y el conocimiento, ha sido uno de los grandes éxitos de los primeros seis meses de la llegada de Trump al poder. Tiempo habrá de analizar esta gran hazaña de la nueva Administración norteamericana. Hoy quisiera dar una nota sobre los famosos aranceles. El mundo iría al colapso económico y social con los aranceles de Trump. Esa fue la predicción menos catastrofista que hicieron la mayoría de los economistas celebérrimos de la izquierdona socialdemócrata y la derechona neoliberal. Se equivocaron ostensiblemente. A los seis meses de la llegada de Trump al poder en EEUU, puede afirmarse con pocas objeciones en su contra que la política arancelaria de EEUU está ganando. O mejor dicho, ha ganado. El mundo no ha entrado en recesión. Al contrario, se está equilibrando la economía mundial. A su principal enemigo, China, los aranceles lo han dejado pensativo, tan "pensativo" están los chinos que aún no han conseguido responder a Trump con coherencia y determinación; sí, Xi Jinping y todos los mandatarios a su servicio, entre ellos el español Sánchez, Caballo de Troya de los chinos en la UE, aún no han sabido reaccionar de otro modo que no sea plegándose a la políticas arancelarias de EEUU.

Ya lo dijo Milei, hace seis meses, la política arancelaria de Trump no trata tanto de dinamizar los mercados y la política comercial cuanto equilibrar las relaciones internacionales en un mundo demasiado dependiente del poderío comunista chino. Quizá, por ese genial pronóstico de Milei, Trump ha premiado a todos los argentinos concediéndoles entrar sin visa en EEUU. He ahí otra prueba de que los aranceles tenían antes un objetivo político que comercial. Trump sabe premiar a sus aliados.

Y es que la política arancelaria de Trump es, sin duda alguna, un gran éxito del líder del país más poderoso del planeta. Nadie creyó a Trump cuando dijo que existía un fuerte desequilibrio comercial mundial en contra de los intereses de los EEUU, consecuencia de todo tipo de obstáculos que la mayoría de los países ponían a la entrada de los productos norteamericanos en sus respectivos mercados, hoy sin embargo todos le dan la razón, empezando por la UE, aunque hayan sido estos países los últimos en firmar un convenio de aranceles con Trump. Todos los países del mundo han llegado a acuerdos bilaterales más equilibrados y "justos" con EEUU, incluso la República Popular China ha tenido que admitirlo y negociar un acuerdo comercial con la administración Trump.

Todo eso ha posibilitado que las autoridades fiscales estadounidenses no sólo reduzcan el déficit fiscal, sino que hayan obtenido un superávit, que en junio pasado llegó a 27 mil millones de dólares; los "expertos" de la izquierdona y la derechona, sin embargo, habían pronosticado 50 mil millones de dólares, pero de déficit. ¡Pobres e idiotas! Sí, el superávit fue fruto de la entrada masiva del dinero fresco en las arcas del Estado, procedente de los aranceles, o sea, sirvieron de contrapartida a los exagerados gastos, presupuestados por la administración Biden que, por desgracia, seguirán en vigor hasta octubre de 2025 (fue el Presupuesto aprobado por la anterior administración).

Pero los aranceles son sólo una parte del plan de reformas "globales" propuesto por Trump tanto en política interior como exterior que está llevándose a cabo según lo previsto. Sí, por encima de cualquier otra valoración, lo primero que debemos destacar de los primeros seis meses de mandato de Trump, es la coherencia mostrada por la nueva Administración entre el discurso y la acción. Los logros son tan evidentes y tan a la vista, que incluso los adversarios más acérrimos de Trump están calladitos, porque sus pronósticos catastrofista no se han cumplido. Al contrario, pocas veces las grandes reformas proyectadas por un gobierno han tenido tanto éxito en tan poco tiempo. En efecto, repitamos, no ha habido una recesión económica como la del 29 ni tampoco hemos entrado en una guerra comercial de carácter planetario. Hoy EEUU está menos aislado que hace seis meses y ha ampliado todas su relaciones internacionales. ¡Aunque todavía hay gente que acusa a Trump de aislacionista! ¿Cómo va a ser aislacionista una Administración que ofrece ventajas fiscales y arancelarias a los inversores extranjeros que decidan producir en territorio norteamericano? Esas ventajas, precisamente, han permitido al equipo económico de la Casa Blanca atraer ya más de 2 billones de dólares de inversiones para los próximos años en el sector industrial estadounidense. De Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Catar, algunos de los países más desarrollados del mundo, llegará a EEUU ese aluvión de dinero… En fin, para evaluar lo conseguido por Trump en términos económicos no estaría mal citar los 700.000 nuevos puestos de trabajo creados en este medio año y que la inflación ronda un 1,67%.

Y, por si fuera poco, el Congreso ha aprobado una de las más ambiciosas leyes económicas de Trump, la One Big Beautiful Bill (OBBB), que incluye recorte de impuestos para una importante parte de los trabajadores estadounidenses, medidas de seguridad fronteriza, reformas al sistema de salud, modificaciones al gasto social, ampliación de los gastos en los proyectos de muy alto rendimiento, relacionados con la IA, energía, industria del automóvil, militar y otra producción industrial, de la que hasta ahora los EEUU estaba dependiendo de países como China.